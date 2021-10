Torneo 2021. Aforo en los estadios y grandes bajo la lupa: River y Boca, entre la defensa y la organización

Allanamientos, pedidos de informes, intimaciones, comunicados, entradas apócrifas y posibles sanciones… La polémica por el aforo en el regreso del público a los estadios no se detiene y los equipos que serán locales en la 15ª fecha del torneo argentino estarán bajo la mira del Gobierno Nacional, que depositó las culpas en los clubes por los desbordes que se produjeron el pasado fin de semana. La desobediencia por superar la capacidad de las canchas, habilitadas al 50% según se fijó en el DNU, irritó a las autoridades, que lanzaron una advertencia con tono de ultimátum: de repetirse la experiencia se retrotraerá la autorización.

El superclásico siempre es una vidriera, para lo bueno y también para lo malo. River quedó expuesto por la cantidad de público que ingresó al Monumental y ahora el eje se trasladará a la Bombonera, donde Boca recibirá a Lanús, el sábado, desde las 20.15. Los xeneizes no anunciaron la metodología para reservar una entrada, que serán repartidas entre abonados y socios. La capacidad será de 26.500 lugares y la idea sería habilitar las filas pares para un partido y las impares para el siguiente y quien concurra frente a Lanús estará inhabilitado para el juego con Godoy Cruz, del 20 de octubre; otra alternativa es que los socios se inscriban en el sitio web (soysocio.bocajuniors.com.ar) para hacerse de los tickets hasta que se agoten los cupos. Las autoridades del club sostienen que hoy se enviarán mails a los socios y a los abonados con los detalles del reparto y los requisitos para el ingreso.

El control en el ingreso de los hinchas de River al Monumental será investigado por el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires Mauro Alfieri - LA NACION

Mientras Boca afina cómo se distribuirán los 26.500 tickets, River prepara el descargo, con la documentación que solicitó la fiscal Celsa Ramírez, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La capacidad de 36 mil espectadores que estaban habilitados habría sido superada en un 15%, razón por la que los investigadores retiraron información y datos que brindaron los molinetes durante el allanamiento que se realizó, anteayer, en el Monumental. El Ministerio Público solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad y citará a la empresa encargada del software del sistema de ingreso para verificar si se liberaron molinetes o si existió una connivencia para que los empleados apoyen los carnets para que ingresen los hinchas. El operativo de seguridad del superclásico contó con 1200 policías y 300 agentes de seguridad privada.

Una situación parecida sucedió en Vélez, que el sábado recibió a Independiente. Las oficinas del club de Liniers fueron allanadas ayer y el presidente Sergio Rapisarda, que participó junto con el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, de la reunión virtual con los ministros Aníbal Fernández (Seguridad), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Carla Vizzotti (Salud), sostuvo: “No nos pasamos del aforo permitido, asistieron como máximo 13 mil personas. No se llegó al límite de los 16.000 hinchas que estaban habilitados. Nos enteramos por los medios que nos imputaron en la fiscalía y entregamos toda la documentación”.

Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, aseguró que el club no superó la capacidad del 50% del aforo que habilitó el Gobierno Nacional

Vélez empleó un código QR para el ingreso de los socios al sector de palcos y plateas, mientras que a la venta salieron alrededor de mil tickets. Los controles fueron establecidos mediante un sistema de anillos, del que participó el club y la policía de la Ciudad de Buenos Aires. “No habrá sanciones y seguiremos trabajando desde los clubes para mejorar las medidas de seguridad, en la idea de que el aforo se irá incrementando de modo paulatino en la medida en que se mantenga la actual situación de bajos contagios”, señaló Rapisarda en charla con radio La Red, convencido que el Gobierno Nacional no llevará al límite la advertencia de retrotraer la autorización de jugar con público o clausurar los estadios Monumental y José Amalfitani.

Los clubes porteños fueron imputados por la violación del artículo 205 del Código Penal, que señala que será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia.

En un comunicado, Belgrano de Córdoba informó que el Departamento de Socio habilitó 13.272 chips para los socios/as para el juego con Riestra, de la Primera Nacional twitter

En el ascenso y en los estadios del interior la problemática no resultó diferente. Belgrano, de Córdoba, emitió un comunicado que señala que el Departamento de Socios activó 13.272 chips a socios/as para el acceso al estadio para el juego del pasado viernes, con Riestra, y que no se vendieron entradas al público en general, lo que fue firmado en el informe del veedor de la AFA. En la nota, los cordobeses afirman que la Municipalidad habilitó y autoriza un total de 28.500 espectadores y los Bomberos, 30 mil. Motivo por el que no se rebasó el 50% del aforo. Las imágenes de TV, en cambio, muestran las tribunas en un 70% de su capacidad. En Tucumán, Juan Rafael Jiménez, designado por la CD de San Martín como encargado de seguridad, denunció en la seccional Tercera que se detectaron entradas falsas en el cotejo con Gimnasia y Esgrima, de Mendoza.