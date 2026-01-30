Torneo Apertura: ni con un penal sobre la hora encontraron el gol Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos

Ni de penal pudieron convertir Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors en su partido del jueves que cerró la segunda fecha del grupo B del Torneo Apertura. Empataron 0-0 en Córdoba, aunque el visitante contó con una gran oportunidad en el tiempo de descuento al cobrarse la pena máxima... pero Tomás Molina ejecutó la falta por encima del travesaño.

En rigor, necesitó de la ayuda del VAR y observar varias veces el monitor junto al campo de juego el árbitro Jorge Baliño para señalar la falta que, inocentemente, Ezequiel Forclaz le cometió a Leandro Lozano. El jugador del conjunto riocuartense, que había ingresado desde el banco, no se dio cuenta de la presencia del rival cuando fue a buscar la pelota cerca de un vértice del área y terminó cometiéndole penal al uruguayo.

Así, con muy poco tiempo por delante, parecía que Argentinos se iba a traer los tres puntos. Sin embargo, el remate de Molina no acertó siquiera el arco. El arquero Renzo Bacchia lo hostigó a que le patee a su derecha y se tiró hacia el otro lado, observando en su caída como el balón comenzaba a elevarse hasta incrustarse en el enrejado detrás.

“Con el entrenador de arqueros lo habíamos estudiado, pero se ve que cambió de lugar a último momento y por eso le pegó mal”, sostuvo el guardameta, figura del partido al ser protagonista de casi la única jugada de peligro que se dio antes. Bacchia intervino con una triple tapada en el primer palo tras un tiro de esquina desde la derecha. En esa acción se dieron tres de los cuatro remates que llegaron a sus manos en todo el juego.

Tras el encuentro, el entrenador Nicolás Diez sostuvo que los encargados de patear penales “eran Nicolás Oroz y Alan Lescano, pero ya no estaban en la cancha ninguno de los dos” porque habían sido reemplazados. Fue Molina el que buscó la pelota e intentó darle la victoria al Bichito, pero no logró convertir. “Hoy tomó el riesgo de patear. El que no erra nunca es porque no patea, Tomás tiene toda mi confianza”, agregó el DT.

Para el delantero resultó una nueva frustración a través de esa vía. En la definición de la Copa Argentina de 2025 que consagró por penales a Independiente Rivadavia, Tomás falló en la serie desempate dos veces (debió repetirse porque el arquero Gonzalo Marinelli se había adelantado).

El karma tiene más capítulos para el jugador de Argentinos, ya que en 2024 los de La Paternal quedaron eliminados de la Copa Argentina en octavos de final ante Huracán en una serie que se extendió más allá de los cinco penales por equipo tras el 1-1. Y a Molina le atajaron su remate.

Alan Velasco encara a Nicolás Talpone en el empate entre Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos; al momento del penal, el número 10 ya había sido reemplazado Instagram.com/aaajoficial

Esta noche de jueves en Río Cuarto, en el primer tiempo no acertaron ni los arcos cuando estuvieron cerca del área rival ninguno de los dos equipos. Y en la segunda etapa, la mejor chance del local fue un remate a colocar desde afuera del área de Martín Garnerone que dio en la base de un palo del lado externo.

Lo mejor del partido

Con dos partidos ya jugados en el inicio del Apertura, Argentinos tiene cuatro puntos (había derrotado a Sarmiento por 1-0 el fin de semana) y desperdició la chance de unirse a River e Independiente Rivadavia en la cima de la zona. Para Estudiantes de Río Cuarto, recién ascendido, fue el primer punto, ya que había caído como visitante en el debut, ante Tigre.