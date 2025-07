Torneo Clausura 2025: así se juega la primera fecha del campeonato del fútbol argentino

El inicio del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Liga Profesional, es inminente y la organización anunció el cronograma de las tres primeras fechas con 15 partidos cada una. La jornada inaugural comenzará el próximo viernes y se extenderá hasta el lunes 14 de julio.

El duelo con el que iniciará el certamen es Aldosivi vs. Central Córdoba en Mar del Plata. El mismo 11 de julio San Lorenzo visitará a Talleres en Córdoba. El sábado se desarrollarán cuatro juegos y sobresalen el de Rosario Central (¿con Ángel Di María?) vs. Godoy Cruz y Racing vs. Barracas Central.

Boca Juniors visitará a Argentinos Juniors en La Paternal en la primera fecha del Torneo Clausura 2025 Manuel Cortina - LA NACION

Boca Juniors y River Plate debutarán el domingo. El xeneize visitará en el barrio porteño de La Paternal a Argentinos Juniors mientras que el Millonario recibirá a Platense, el campeón del Torneo Apertura 2025, en el Monumental. Al día siguiente, habrá cuatro cotejos y los que cerrarán la primera fecha son Vélez vs. Tigre en el estadio José Amalfitani y Unión de Santa Fe vs. Estudiantes de La Plata.

Cronograma de la fecha 1 del Torneo Clausura 2025

Viernes 11 de julio

15.30: Aldosivi vs. Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

20: Talleres vs. San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Sábado 12 de julio

16: Rosario Central vs. Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-

18.30: Huracán vs. Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-

18.30: Gimnasia vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-

20.45: Racing vs. Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-

Domingo 13 de julio

14.15: Sarmiento vs. Independiente (Zona B) -TNT Sports-

16.30: Atlético Tucumán vs. San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

16.30: Independiente Rivadavia vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

18.45: Argentinos vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-

21: River vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 14 de julio

16.30: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona B) -TNT Sports-

19: Banfield vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

21.15: Vélez vs. Tigre (interzonal) -TNT Sports-

21.15: Unión vs. Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Del Torneo Clausura participarán los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, las mismas que el primer certamen, y se enfrentarán todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputará 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, disputará un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos sumen en el Clausura 2025 se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.