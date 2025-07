Torneo Clausura 2025: cuándo empieza el campeonato del fútbol argentino

En el segundo semestre de la temporada 2025 de la Liga Profesional se jugará el Torneo Clausura con la participación de los mismos 30 clubes que en el Apertura. Todos los partidos del certamen se podrán seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

El campeonato iniciará el fin de semana del domingo 13 de julio. Los equipos se dividieron en dos zonas, las mismas que el Apertura, y se enfrentarán todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputará 16 encuentros porque, además de jugar contra los demás 14 equipos de su grupo, disputará un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Boca y River se enfrentarán en la fecha número 15 en la Bombonera MARCOS BRINDICCI

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate será en la fecha número 15, la penúltima, en la Bombonera. Antes se jugará Rosario Central vs. Newell’s en la sexta jornada; San Lorenzo vs. Huracán en la siguiente; Racing vs. Independiente en la décima; Estudiantes vs. Gimnasia en la número 13; y Banfield vs. Lanús en la 14.

Los puntos que los equipos sumen en el Clausura 2025 también se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Platense, por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025, se quedó con el primer boleto a la Libertadores 2026. Otros cupos a ese certamen que se otorgan por fuera de la Tabla Anual son para el ganador del Clausura y de la Copa Argentina 2025.

La Tabla Anual del fútbol argentino, concluido el Torneo Apertura 2025 Canchallena

Clasificados a las copas internacionales

Boletos a la Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).

Boletos a la Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: River Plate (a definir).

Tabla Anual 2: Independiente (a definir).

Tabla Anual 3: Racing (a definir).

Tabla Anual 4: Huracán (a definir).

Tabla Anual 5: Tigre (a definir).

Tabla Anual 6: San Lorenzo (a definir).

Platense, campeón del Torneo Apertura, está clasificado a la Copa Libertadores 2025 Joaqu√≠n Camiletti - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca Juniors - 74 títulos

River Plate - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) / San Lorenzo - 22

Vélez Sarsfield / Estudiantes de La Plata - 17

Huracán - 13

Rosario Central - 12

Newell’s - 9

Belgrano de Córdoba / Lanús - 6

Argentinos Juniors / Arsenal de Sarandí / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia de La Plata / Sportivo Barracas / Talleres de Córdoba - 2

Atlanta, Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago / Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín de Tucumán / Balcarce (club extinguido) / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal de Rosario / Patronato de Paraná / Platense - 1

Títulos nacionales