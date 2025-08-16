Tottenham goleó a Burnley con dos golazos de Richarlison en el debut en la Premier League

Después de perder por penales la Supercopa de Europa con el París Saint-Germain el miércoles pasado en Italia, tras estar en ventaja por 2-0, Tottenham comenzó su camino en la nueva temporada de la Premier League con una goleada como local por 3-0 sobre Burnley.

Con Cristian Cuti Romero como capitán confirmado para toda la temporada, los Spurs se mostraron sólidos en el inicio del torneo inglés y festejaron gracias a un doblete del brasileño Richarlison y un gol de Brennan Johnson, ambos parte del tridente ofensivo que dejó su lugar en la parte final del partido. El duelo estaba liquidado y el entrenador Thomas Frank optó por cuidar la carga física de algunos de sus futbolistas.

Richarlison fue el que marcó la senda de la tranquilidad para los locales ya desde los 10 minutos. Abrió el marcador con una definición de volea casi desde el punto penal, luego de una jugada por la derecha en la que Mohammed Kudus, el otro delantero, logró hacerse el espacio casi junto a la línea del lateral para lanzar un centro perfecto.

El primer gol de Richarlison

¡APARECIÓ LA CACATÚA! Gran definición de Richarlison para el 1-0 del Tottenham vs. Burnley.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/m1Vnas6MjJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Lo mejor del brasileño, no obstante, llegaría en el segundo tiempo, a los 15 minutos, otra vez con Kudus como magnífico lanzador, tras una combinación rápida por derecha. Se sacó de encima con una gambeta corta al lateral Quilindschy Hartman y el centro llegó por detrás de los defensores a la zona donde estaba Richarlison, que se apartó de su marca y entregó una pirueta mágica para darle de tijera y marcar un golazo en el que poco pudo hacer el arquero eslovaco Martin Dubravka.

Ovacionado por los hinchas y con casi todos sus compañeros llegando a abrazarlo o darle palmadas en la cabeza, la Cacatúa sonrió, apretó el puño de cara a los fanáticos y recibió una y mil muestras de admiración. Incluido el Cuti, que en un momento se había apartado del grupo que lo abrazaba y cuando el brasileño comenzaba a regresar para su campo volvió al encuentro de su compañero para estrechar las manos y volver a sujetarlo por el cuello, obnubilado por lo que había visto.

El segundo golazo de Richarlison

Richarlison, que no marcaba un doblete desde febrero de 2024, fue también parte de la jugada del tercer gol, que nació de un pase largo del Cuti Romero que tomó el brasileño en el círculo central. En su intento de darse vuelta, con un lujo, cayó al piso por una infracción, pero la astucia del senegalés Pape Matar Sarr dio piedra libre a la ley de la ventaja y a una gran habilitación a Johnson, que ante la salida del arquero la tocó a un costado. Era goleada y fiesta, todavía con 20 minutos por jugar.

Lo mejor de Tottenham - Burnley

La jornada del sábado de la Premier League incluyó otra goleada por el mismo marcador, de Sunderland sobre West Ham, y los empates de Brighton 1-1 con Fulham y Aston Villa, sin Emiliano “Dibu” Martínez (tenía una fecha de suspensión), con Newcastle sin goles.

Las posiciones