Tras el escándalo en el fútbol brasileño, Hulk pidió disculpas, pero apuntó contra “el principal responsable de todo”

La final del torneo estadual de Minas Gerais tuvo en un cierre escandaloso. Se desató una batalla campal entre casi todos los jugadores de los dos equipos. Atlético Mineiro, dirigido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez, cayó ante Cruzeiro por 1-0. De este modo, el equipo Raposa se consagró campeón. Sin embargo, el título fue opacado por lo sucedido en el cierre del partido: episodios de violencia desmedidos con rodillazos, piñas, patadas voladoras, empujones, corridas y amenazas, que terminaron con ¡23 expulsados! Sobre la situación, Hulk, delantero y referente del equipo perdedor, pidió disculpas y responsabilizó al árbitro Matheu Delgado por todo lo que pasó.

La última jugada del partido, disputado en el Mineirão de Belo Horizonte, desató el escándalo. Everson, arquero del Mineiro, atajó una pelota en un choque con Christian, que quedó en el piso, mientras el guardavalla apoyaba sus dos rodillas sobre el torso en un evidente intento de agresión. Inmediatamente se armó un tumulto: de los empujones a las trompadas y patadas. Lo que había empezado en el área chica de Atlético Mineiro se extendió al resto del campo.

La tangana en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Varios futbolistas intentaron separar, pero el descontrol era cada vez mayor. En un momento, se dio un enfrentamiento entre el defensor argentino Lucas Villalba y Hulk, uno de los jugadores más corpulentos del fútbol brasileño. El lateral izquierdo -ahora ocupa el puesto de zaguero central- le tiró un par de patadas a Hulk, que respondió con un trompada e intentó correrlo para vengarse, siendo detenido por guardias de seguridad.

Luego de lo sucedido el delantero de 39 años, que tuvo paso por el fútbol en Portugal, Rusia, Japón y China, habló tras el episodio de violencia y admitió que nunca estuvo involucrado en un escándalo de tal magnitud: “No recuerdo de haber participado en un acto de violencia así en ningún partido en el que haya estado presente, no lo recuerdo. Es lamentable, como ya lo dije, y no me cansaré de pedir disculpas”.

Hulk, el experimentado delantero de Atletico Mineiro que pidió disculpas por lo sucedido GLEDSTON TAVARES - AFP

Su pedido de perdón no fue solo por no haber separado desde el primer momento, sino también por la agresión a traición que le dio al volante argentino Lucas Romero, que se encontraba a espaldas del Hulk en el campo de juego. “Claro que estamos defendiendo nuestros colores y lo vamos a hacer a muerte. Uno intenta calmar las cosas, pero con la sangre caliente en ese momento, ves a un compañero siendo agredido y reaccionás. Automáticamente vas a reaccionar porque tienes que defender a tu compañero y a los colores de tu equipo”, siguió su descargo frente a los micrófonos.

A la hora de buscar culpables, el atacante no apuntó contra el arquero Everson ni Christian, los dos protagonistas que iniciaron todo lo sucedido después entre futbolistas y allegados de ambos clubes, sino que fue más allá y eligió un único autor: “Se podría haber evitado. No me canso de decir que el principal responsable de todo lo que pasó es Matheus, el árbitro, porque yo se lo había dicho al inicio del segundo tiempo: ‘Matheus, si no tienes el control del juego, olvidate’”.

Finalmente, Cruzeiro ganó con un gol de Kaio Jorge, a los 15 minutos del segundo tiempo y se consagró campeón estadual. En el campo no hubo expulsados porque la acción que originó la gresca fue la última del encuentro, pero en su informe el árbitro Matheus Delgado resaltó cada uno de los 23 futbolistas a los que les mostró la roja. Entre ellos figuran los argentinos de Cruzeiro Lucas Villalba y Lucas Romero, y el propio Hulk, que una vez más se mostró muy enojado con el juez principal: “Tienes que sacar las tarjetas porque empezaron a darse bofetadas, empujones, de todo… y él simplemente no hacía nada”.

La lista de los 23 expulsados:

Cruzeiro:

Cássio

Fagner

Fabrício Bruno

João Marcelo

Lucas Villalba

Kauã Prates

Christian

Lucas Romero

Matheus Henrique

Walace

Gerson

Kaio Jorge

Atlético Mineiro: