Tras el triunfo de Boca ante River en el superclásico, así está la pelea por los playoffs del Torneo Apertura

El triunfo de Boca sobre River en el Monumental no solo tuvo impacto simbólico y estadístico. La victoria por 1 a 0 en el interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 le permitió al equipo de Claudio Úbeda asegurar su clasificación a los playoffs y reposicionarse en la tabla del Grupo A, cuando restan dos jornadas para el cierre de la etapa regular.

Con 24 puntos en 14 partidos, Boca está tercero en su zona y ya no puede ser alcanzado por los equipos que hoy están fuera de los ocho primeros. San Lorenzo, noveno con 18 unidades, podría llegar a pasarlo si gana sus tres encuentros, pero al jugar con dos equipos dentro de los ocho, uno más arriba del club de la ribera, hace que quede igualmente sin posibilidades de quedar afuera. De esta manera, el conjunto de la Ribera selló su pase a los octavos de final sin depender de otros resultados.

Con dos partidos por delante, Boca ya está en octavos Gonzalo Colini

En ese mismo Grupo A, Estudiantes (LP) y Vélez también tienen su clasificación asegurada desde la fecha anterior. Los dos superan el umbral de puntos al que pueden aspirar los equipos que hoy están fuera de la zona de acceso. Por otro lado, Lanús, Independiente, Talleres, Unión y Defensa y Justicia, que completan los primeros ocho debajo del xeneize, deben todavía definir su clasificación.

En el Grupo B, River ya había asegurado su clasificación antes del superclásico y se mantiene como escolta con 26 puntos, pese a la derrota. Mismo caso que el anterior: Barracas Central, afuera por el momento de los clasificados, empatado con Racing con 19 puntos, debe jugar en esta fecha aún, pero como debe jugar con equipos de más arriba, le termina descontando. Además, hay equipos clasificados que ya no pueden alcanzarlo.

River perdió en el Monumental ante Boca por el Torneo Apertura, pero ya está clasificado a los playoffs Manuel Cortina

Independiente de Mendoza, líder con 29 unidades, también tiene garantizado su lugar en la siguiente instancia, junto con el tercero, Argentinos Juniors. Aún deben resolver su situación Rosario Central, Belgrano, Huracán, Gimnasia (LP) y Racing, que también están dentro de los ocho por ahora.

La fecha aún debe completarse, cuando se acerca el cierre de la fase regular. Boca, con una racha que se estira y un funcionamiento consolidado, logró adelantarse a ese escenario y garantizar su continuidad en el torneo, en una temporada exigente que combina competencia local e internacional. River, a pesar de la derrota, ya lo había hecho.