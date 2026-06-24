Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Túnez y Países Bajos en la jornada 3 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Túnez y Países Bajos correspondiente al grupo F del Mundial 2026 se disputará este jueves 25 de junio a las 20.00 h en el Kansas City Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri.
El momento de los equipos
Túnez arriba a este compromiso con la urgencia de reponerse tras haber sufrido una dura derrota por 4-0 ante Japón en su presentación anterior. Por su parte, Países Bajos llega con el ánimo en alza luego de una contundente victoria por 5-1 frente a Suecia, consolidando su rendimiento ofensivo en el certamen.
Números que anticipan el duelo
El partido promete ser un choque de realidades opuestas en cuanto a la confianza actual. Mientras que el conjunto africano busca ajustar su estructura defensiva tras los cuatro goles recibidos recientemente, el equipo europeo buscará mantener la eficacia goleadora que exhibió frente al combinado sueco, buscando asegurar su posición en el Grupo F.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos en la fase de grupos. Para Países Bajos, el triunfo es clave para consolidarse en la cima de la tabla, mientras que para Túnez es un duelo de vida o muerte en sus intenciones de mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.
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