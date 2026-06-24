Turquía vs. EEUU por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Turquía y EEUU correspondiente al grupo D del Mundial 2026 se disputará este jueves 25 de junio a las 23.00 h en el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California.

El momento de los equipos

Turquía llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras caer en su última presentación ante Paraguay por 1-0. Por su parte, EEUU arriba con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Australia en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el equipo turco busca ajustar su efectividad ofensiva tras la derrota sufrida, el combinado estadounidense intentará mantener la solidez defensiva demostrada en su último encuentro, donde logró dejar su arco en cero.

Lo que está en juego

Con la disputa de la tercera jornada, los puntos en juego son determinantes para definir las posiciones finales del grupo D. Una victoria permitiría a los equipos escalar en la tabla y asegurar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia del certamen mundialista.