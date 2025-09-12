Tuzos de Pachuca presentó a Enner Valencia con un video que emula a la película “Volver al Futuro”

Es cine. Dos días después de marcar el gol con el que Ecuador derrotó por 1-0 a la selección argentina en Guayaquil en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, Enner Valencia fue presentado en Pachuca con una producción de estilo cinematográfico.

El club mexicano anunció a través de sus redes sociales el regreso del delantero, luego de 11 años, y lo hizo con un impactante video realizado con inteligencia artificial en el que apela a una de las sagas más recordadas de la historia del cine: Volver al Futuro. De 35 años, Valencia jugó para los Tuzos en el torneo Clausura 2014, donde fue campeón y goleador, con 12 tantos.

Enner Valencia les anuncia a los hinchas de Pachuca que regresa al club, como si viajara en el DeLorean de Volver al Futuro Captura de video

“Enner Valencia vuelve”, publicó la entidad con un guiño a los fanáticos de la trilogía de ciencia ficción en clave de humor dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael Fox y Christopher Lloyd. “¿Por qué un DeLorean? Bueno, si vas a viajar en el tiempo que sea con estilo”, sentenció, dando pie a las imágenes en las que se ve a un hombre representando a un joven Valencia destapando al mítico auto, como si fuera el de la película, y preparando el viaje a bordo, esta vez recorriendo las calles de Pachuca y acelerando por el mismísimo campo de juego del estadio.

“Mi querida afición de Tuzos. Soy Enner Valencia y he viajado en el tiempo”, advierte el jugador sobre el final del video, en una pantalla, luego de que el rayo impactó en la torre del reloj, hizo el trayecto y llegó al lugar en la fecha programada.

💥 | ¿Por qué un DeLorean?



Bueno, si vas a viajar en el tiempo hazlo con estilo… 🚗⚡️🇪🇨 pic.twitter.com/DmAJxcvax7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 11, 2025

Además de Pachuca, Valencia ya jugó en México con Tigres UANL, entre 2017 y 2020, etapa en la que fue campeón en los torneos Apertura 2017 y Clausura 2019. Y ahora regresa a Pachuca luego de cerrar su vínculo con Inter de Porto Alegre. “El Sport Club Internacional informa que acordó terminar anticipadamente el contrato con el atacante”, había comunicado el equipo brasileño horas antes.

El máximo goleador de la selección de Ecuador, con 47 goles, debutó profesionalmente en 2010 con Emelec de su país. Luego, al irse a Europa, tuvo un paso por West Ham y Everton de la Premier League de Inglaterra y por el Fenerbahce de Turquía.

Enner Valencia vuelve a Pachuca después de 11 años y el club lo recibe con una producción cinematográfica Captura de video

Con la selección de su país llegó el martes a los 100 partidos desde su debut en 2012 y marcó, de penal, el tanto decisivo, luego de vivir un reconocimiento de los hinchas locales, de los que se despidió formalmente, ya que no volverá a jugar por los puntos allí con la camiseta del Tri.

Clasificado Ecuador para el Mundial 2026, Enner se propone jugar su tercera Copa del Mundo, tras formar parte del plantel en Brasil 2014 y en Qatar 2022.

El reconocimiento de los ecuatorianos a Enner Valencia el martes en las tribunas del estadio de Guayaquil, donde cumplió 100 partidos con la camiseta nacional RODRIGO BUENDIA - AFP

El club gaúcho precisó que mantendrá “un porcentaje” de los derechos económicos del experimentado delantero al que contrató en 2023. Allí, Valencia jugó 101 partidos, en los que sumó 31 goles y 6 asistencias.