TV y streaming del domingo: Messi en Inter Miami, Boca por el Clausura, la final de la Copa Davis, los Pumas y el Abierto de Palermo
La actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 23 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17.30 Rosario Central vs. Estudiantes. Los octavos de final. ESPN Premium
- 20 Boca vs. Talleres. Los octavos de final. TNT Sports
Premier League
- 11 Leeds vs. Aston Villa. ESPN
- 13.30 Arsenal vs. Tottenham Hotspur. ESPN
Liga de España
- 10 Oviedo vs. Rayo Vallecano. ESPN 3
- 12.15 Betis vs. Girona. DSports 2 (1612)
- 14.30 Getafe vs. Atlético Madrid. ESPN
- 17 Betis vs. Girona. DSports (1610)
Serie A
- 8.30 Hellas Verona vs. Parma. ESPN
- 11 Cremonese vs. Roma. Disney+
- 14 Lazio vs. Lecce. Disney+
- 16.45 Inter vs. Milan. ESPN
Bundesliga
- 11.30 RB Leipzig vs. Werder Bremen. Disney+
- 13.30 St. Pauli vs. Union Berlín. ESPN 3
Ligue 1
- 11 Auxerre vs. Lyon. Disney+
- 13 Brest vs. Metz. Disney+
- 13 Nantes vs. Lorient. Disney+
- 13 Toulouse vs. Angers. Disney+
- 16.45 Lille vs. Paris FC. ESPN 3
MLS
- 19 Cincinnati vs. Inter Miami. Apple TV
TENIS
Copa Davis
- 11 España vs. Italia. La final. DSports
RUGBY
Quilter Nations Series
- 10.40 Escocia vs. Tonga. ESPN 2
- 13 Inglaterra vs. Argentina. ESPN 2
POLO
Argentino Abierto
- 14 La Irenita-La Hache vs. La Hache Cría y Polo. Disney+
- 16.30 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Ensenada. Disney+
