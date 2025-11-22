LA NACION

TV y streaming del domingo: Messi en Inter Miami, Boca por el Clausura, la final de la Copa Davis, los Pumas y el Abierto de Palermo

La actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Lionel Messi juga con Inter Miami ante Cincinnati por los playoffs de la MLS
Lionel Messi juga con Inter Miami ante Cincinnati por los playoffs de la MLSRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 23 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17.30 Rosario Central vs. Estudiantes. Los octavos de final. ESPN Premium
  • 20 Boca vs. Talleres. Los octavos de final. TNT Sports
Miguel Merentiel, el goleador de Boca, que recibe a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional
Miguel Merentiel, el goleador de Boca, que recibe a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga ProfesionalGonzalo Colini - LA NACION

Premier League

  • 11 Leeds vs. Aston Villa. ESPN
  • 13.30 Arsenal vs. Tottenham Hotspur. ESPN

Liga de España

  • 10 Oviedo vs. Rayo Vallecano. ESPN 3
  • 12.15 Betis vs. Girona. DSports 2 (1612)
  • 14.30 Getafe vs. Atlético Madrid. ESPN
  • 17 Betis vs. Girona. DSports (1610)

Serie A

  • 8.30 Hellas Verona vs. Parma. ESPN
  • 11 Cremonese vs. Roma. Disney+
  • 14 Lazio vs. Lecce. Disney+
  • 16.45 Inter vs. Milan. ESPN
Lautaro Martínez juega en Inter el clásico de Milán, por la Serie A
Lautaro Martínez juega en Inter el clásico de Milán, por la Serie ASTEFANO RELLANDINI - AFP

Bundesliga

  • 11.30 RB Leipzig vs. Werder Bremen. Disney+
  • 13.30 St. Pauli vs. Union Berlín. ESPN 3

Ligue 1

  • 11 Auxerre vs. Lyon. Disney+
  • 13 Brest vs. Metz. Disney+
  • 13 Nantes vs. Lorient. Disney+
  • 13 Toulouse vs. Angers. Disney+
  • 16.45 Lille vs. Paris FC. ESPN 3

MLS

  • 19 Cincinnati vs. Inter Miami. Apple TV
Lionel Messi vuelve a encontrarse con Pavel Bucha (20) y Cincinnati en el inicio de la semifinal de Conferencia de la MLS
Lionel Messi vuelve a encontrarse con Pavel Bucha (20) y Cincinnati en el inicio de la semifinal de Conferencia de la MLSANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TENIS

Copa Davis

  • 11 España vs. Italia. La final. DSports

RUGBY

Quilter Nations Series

  • 10.40 Escocia vs. Tonga. ESPN 2
  • 13 Inglaterra vs. Argentina. ESPN 2
Los Pumas recibieron a Inglaterra en julio en el Estadio Bicentenario de San Juan y este domingo los visitarán en Twickenham
Los Pumas recibieron a Inglaterra en julio en el Estadio Bicentenario de San Juan y este domingo los visitarán en TwickenhamFoto: Juan Gasparini / Gaspafoto

POLO

Argentino Abierto

  • 14 La Irenita-La Hache vs. La Hache Cría y Polo. Disney+
  • 16.30 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Ensenada. Disney+
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Así quedó conformado el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 Qatar 2025
    1

    Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 2025

  2. Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025
    2

    Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025: día, hora y TV

  3. Lanús se muda en busca del sueño, con 60 micros, 18 aviones y casi 15.000 hinchas: "Esto lo supera todo"
    3

    Los hinchas de Lanús invaden Asunción para la final de la Copa Sudamericana

  4. El cuarto extranjero con más goles en la historia de Boca mete presión para jugar el Mundial
    4

    Miguel Merentiel, entre el sueño de ser campeón con Boca y la lucha por tener una chance en el Mundial

Cargando banners ...