Argentina vs. Túnez, por el Mundial Sub 17 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Túnez se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025. El encuentro está programado para las 10.30 (horario argentino) en la cancha 5 del complejo deportivo Aspire Zone de la ciudad de Rayán, y se puede ver en vivo por TV a través de la TV Pública. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Diego Placente debutó en el certamen ecuménico con una importante victoria frente a Bélgica por 3 a 2 con goles de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel (Arthur De Kimpe y Stan Naert convirtieron los tantos del combinado belga). Se clasificó a la Copa del Mundo tras quedar en el sexto lugar del Sudamericano Sub 17 de este año, en lo que fue la tercera peor participación del seleccionado albiceleste en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°).

La selección argentina ganó un partido muy complejo ante Bélgica en el debut del Mundial Sub 17 Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

El conjunto tunecino, por su parte, inició su participación con una contundente goleada 6 a 0 frente a Fiji con dobletes de Wassim Slama y Fedi Tayechi, y sendas anotaciones de Anisse Saidi, la joya africana de las inferiores de Bayern Múnich, y Saifedin Haj Abdallah. Obtuvo su boleto para el Mundial por haber alcanzado los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones para menores de 17 años. Es su cuarta participación e intentará avanzar más allá de los octavos de final por primera vez.

Argentina vs. Túnez: cómo ver online

El partido entre argentinos y tunecinos está programado para este jueves a las 10.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de la TV Pública. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

TV Pública.

Flow - TV Pública.

Telecentro Play - TV Pública.

DGO - TV Pública.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60 contra los 5.45 que se repagan por un hipotético triunfo de Túnez. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.