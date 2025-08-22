Un apretón de manos con el presidente Marcelo Moretti: ¿quién podrá confiar en San Lorenzo?

Como el redoblante en la cara de Daniel Lalín en Racing. Como el descenso de Daniel Passarella en River. Como el descalabro de la segunda gestión de Hugo Moyano en Independiente. Quizás, aún con final abierto, como las mil y una contradicciones de Juan Román Riquelme en Boca. Marcelo Moretti quedará por siempre en la mente de aquella persona que de verdad ama a San Lorenzo como el presidente que lo avergüenza.

Hay que ponerse en la piel de un hincha de San Lorenzo, el hombre de a pie, para palpitar lo que atravesó del otro lado de las pantallas con la nauseabunda imagen captada en una cámara oculta. Su hombre fuerte, el líder que debe defender los colores, se metía con total naturalidad un fajo de dólares en el bolsillo de su saco. La Justicia dirá si, finalmente, hubo un delito, si se trataba de una coima para favorecer a un futbolista juvenil. O tal vez no, entre pruebas y arrepentidos. En cualquier caso, el daño ya está hecho.

Una cámara oculta filmó al presidente Marcelo Moretti recibiendo fajos de dólares

Moretti volvió al club después de aquel escándalo. Primero mandó un correo electrónico anunciando el fin de su licencia y ayer, un día después, se presentó en el entrenamiento y habló con el DT Damián Ayude para ponerse a disposición del plantel. Precisamente, jugadores –una gran base juvenil– y cuerpo técnico son por estas horas el único soplo de aire fresco en un club a la deriva institucional.

Respaldado por la AFA, que por intermedio de su Tribunal de Ética llamativamente no encontró motivos para sancionarlo, ¿qué pretende Moretti? ¿Cómo podrá lavar su imagen contra el rechazo y desconfianza que genera su figura? ¿Se dará cuenta de cuánto daño ya le hizo a San Lorenzo, y, sobre todo, de cuánto más podrá hacerle en estas condiciones?

El repudio en las redes sociales es generalizado. Ya hubo manifestaciones en su contra. Ahora habrá que ver qué dice este sábado el Nuevo Gasómetro, en ocasión del partido con Instituto. Cuánto de ese repudio podrá soportar el novato presidente, que en apenas 20 meses agotó su gestión. San Lorenzo no es fácil de domar. Bien pueden decirlo Matías Lammens y Marcelo Tinelli, por ejemplo. Pese a la conquista de la Copa Libertadores en 2014, no pueden pisar el estadio por el desbarranco de una conducción que, para ser justos, tiene sus consecuencias hasta en la actualidad.

El primer escándalo de Marcelo Moretti en San Lorenzo se dio alrededor del pase de Matías Reali; Independiente Rivadavia dijo que le pagaron con documentos falsos Instagram

San Lorenzo atraviesa horas cruciales para definir qué rumbo tomará. Todavía es una incógnita cuan grande será el campo fértil que Moretti encontrará en sus aliados para el regreso. Los opositores vociferan, pero se dan cuenta de que llegó el tiempo de los gestos concretos.

Otra de las incógnitas es cómo recibirán sus colegas el reestreno de Moretti. Vale recordar que en su primer desatino fue acusado por Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, de pagarle parte del pase de Matías Reali con un documento falso. ¿El comité ejecutivo de la AFA realmente avala al mandamás del Ciclón? Difícil resulta imaginar una negociación con él. Mucho menos un apretón de manos.