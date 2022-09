Un cambio de paradigma: quiénes son los diez futbolistas mejores pagos del mundo

Una nueva era comienza. El francés Kylian Mbappé (23 años) destronará al argentino Lionel Messi (35) y al portugués Cristiano Ronaldo (37) como el futbolista mejor pago del mundo. A caballo del súper contrato que le firmaron los qataríes dueños del PSG para evitar que se fuera a Real Madrid, el ex niño maravilla del fútbol francés i ngresará esta temporada “no menos” de 125 millones de dólares entre salario y contratos de publicidad , de acuerdo con una investigación del portal especializado Sportico.com. CR7 quedará segundo con US$ 113 millones (53 de sueldo y 60 de auspiciantes), mientras que el tercer lugar al final de la campaña 22-23 será de la Pulga, con US$ 110 millones (62 de salario y 48 de empresas privadas).

Al referirse a Messi específicamente, la investigación de Sportico recalca que “solo Ronaldo y Kylie Jenner tienen más seguidores de Instagram que Messi”. E informa que en los últimos meses la Pulga firmó “un contrato de ocho cifras con Socios.com”. La empresa de criptomonedas y NFT se agrega a una carpeta de auspiciantes que incluye marcas como Adidas, Budweiser, MasterCard, PepsiCo y “al menos otras diez compañías”.

Neymar, Messi y Mbappé, tres de los cuatro futbolistas que más dinero cobrarán esta temporada juegan en PSG Xavier Laine - Getty Images Europe

En el caso de CR7, la nota detalla que la marca del portugués (recibe más dinero por ella que de su club, Manchester United) “se usa en anteojos, calzado, perfumes, ropa interior, hoteles y gimnasios”. Y el futbolista nacido en Madeira “ostenta el récord de más presencias (187), goles (141) y asistencias (42) en la Champions League”. Para evitar que Messi se le acercara, intentó forzar su salida de Old Trafford en el verano europeo. No lo consiguió y seguirá en Manchester. Al menos, hasta enero de 2023.

La investigación de Sportico habla de “ingresos estimados” y antes de impuestos. Se basa en datos de la industria del fútbol y, en el caso de Mbappé, cifra en cerca de US$ 105 millones su sueldo para la actual temporada, incluyendo valores fijos, extras por objetivos y una prima por firmar este nuevo convenio de tres años. Entre sus auspiciantes pueden citarse a empresas como Nike, Mengniu, Hublot, Electronic Arts (al igual que el año pasado, volverá a ser la cara de la edición 2023 del FIFA, el videojuego de fútbol más vendido del mundo), Christian Dior y Oakley. En los últimos meses, al portfolio de inversores en la marca Mbappé se sumó Sorare, una plataforma NFT.

El lamento de Cristiano Ronaldo durante un partido con Manchester United; el portugués sigue siendo el futbolista más buscado por las marcas y cobra cerca de US$ 60 millones por parte de sus sponsors OLI SCARFF - AFP

En el cuarto puesto de los futbolistas que más dinero recibirán esta temporada está Neymar. El brasileño, compañero de Messi y de Mbappé en el mulltimillonario PSG, cobrará US$ 56 millones de los parisinos, mientras que otros US$ 35 millones ingresarán en su cuenta bancaria provenientes de sus sponsors. En el quinto puesto se ubica el egipcio Mohamed Salah, quien acaba de renovar su vínculo con el Liverpool, de Inglaterra y es el futbolista que más dinero recibe en la historia de ese club. Los 24,5 millones que le paga el equipo de la Premier League se suman a los 15 millones que recibe por parte de sus sponsors. El total de 39,5 millones encarama al africano al quinto puesto. La diferencia con el Top 4 es sideral: los ingresos de Mbappé (primero) cuatriplican a los de Salah (quinto).

El resto del Top 10 se completa con el belga Eden Hazard (Real Madrid), quien es sexto con US$ 31,3 millones (US$ 28,6 millones de sueldo y US$ 2,5 millones de sus sponsors). En el séptimo lugar, una sorpresa: el español Andrés Iniesta. A los 38 años, el español renovó a fines del año pasado su contrato con el Vissel Kobe, de la liga japonesa, y permanecerá en el club hasta 2023. En total, el ex cerebro de Barcelona ingresará US$ 30 millones esta temporada: US$ 23 millones de sueldo y otros 7 millones de sus auspiciantes.

El español Andrés Iniesta renovó a fines del año pasado su contrato con Vissel Kobe, de Japón, y es la sorpresa en el Top 10 de los futbolistas mejor pagados de esta temporada

En el octavo lugar de los futbolistas que más dinero sumarán a sus cuentas bancarias se ubica el inglés Raheem Sterling. Refuerzo para esta temporada de Chelsea proveniente de Manchester City, Sterling cobrará US$ 21,4 millones brutos de su nuevo equipo. A esa cifra se le agregan otros US$ 8 millones de auspiciantes para un total cercano a los 30 millones de la moneda estadounidense. Más atrás aparecen el belga Kevin De Bruyne (Manchester City) con US$ 29 millones (US$ 25,5 millones de sueldo y otros 3,5 de publicidad) y el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) con US$ 27,5 millones (US$ 22 millones de sueldo y US$ 5,5 millones de sponsors).