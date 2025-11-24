Un chef prestigioso y las risas de Francella, en la receta de Racing para buscar ganarle a River

“Ahora vamos por el campeonato”. Gustavo Costas no teme a que sus declaraciones pongan la vara en el punto más alto de la exigencia. El técnico de Racing quiere títulos y lo dice, aunque las palabras con las que lo anuncia puedan ocupar los titulares deportivos. A menos de un mes de haberse quedado sin el máximo anhelo, la Copa Libertadores, en la que cayó en semifinales ante el poderoso Flamengo, el entrenador de la Academia se propone que el Clausura concluya con una consagración.

Al igual que le había ocurrido durante el Apertura, Racing fue de menor a mayor en el plano doméstico, tuvo un buen sprint final y pasó de hacer cuentas a clasificarse entre los mejores cuatro de su grupo. Sin embargo, el tercer puesto logrado en la zona A no le implicó un cruce a priori accesible, más allá de contar con el factor de ser local: espera a River, que le resulta históricamente difícil. Pese a las dificultades que atraviesa el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, el clásico que se disputará este lunes incluye un cúmulo de desafíos para la Academia.

Gustavo Costas, Bruno Zuculini, Guillermo Francella, Diego Milito, Santiago Sosa, el chet Donato De Santis y Gabriel Arias luego de una comida distendida con todo el plantel de Racing Prensa Racing

Uno de los propósitos de Costas y sus dirigidos será, en el contexto de un historial de por sí desparejo, torcer la tendencia negativa que se reflejó en este lustro: Racing ganó apenas uno de los últimos 10 clásicos frente a River, que en contrapartida festejó en siete (apenas dos terminaron en empate). “El apoyo de nuestra gente es fundamental, la necesitamos en la cancha”, había reclamado Costas la semana pasada, en referencia a la sanción de tres fechas sin público que la APreViDe le había impuesto a la Academia, debido a la utilización de pirotecnia ante Flamengo.

Luego de gestiones que superaron las esferas de la dirigencia deportiva y llegaron a la política bonaerense, el organismo redujo el castigo y Racing podrá contar con la presencia de sus hinchas, quienes ya agotaron las entradas. Más allá del lógico ímpetu que puede adquirir el equipo por el empuje de su gente, la Academia alcanzó este año su peor inicio de un campeonato como local (perdió cuatro partidos al hilo) y protagonizó dos eliminaciones en Avellaneda: en la Copa ante Flamengo, con el que empató 0-0 (con Agustín Rossi como figura); y contra Platense, a la postre campeón, que lo sorprendió y venció (1-0) merecidamente, en el Apertura.

Facundo Cambeses, una de las figuras de Racing en el semestre PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

La contracara de esos antecedentes negativos es que la Academia, sumados el Clausura y la Libertadores, llegó a siete partidos sin perder como local (cuatro triunfos, tres empates) y en ese recorrido no recibió goles. Terminar con el arco en cero se volvió habitual en esta parte de la temporada para el equipo, que pasó de destacarse por su poderío en el área rival a acostumbrarse a clausurar la valla de Facundo Cambeses.

Este Racing se explica más desde la estadística que por el contenido de su juego en sí. De cara a los mata-mata, caracterizarse por no recibir goles es en sí un motivo para esperanzarse con poder avanzar. En las últimas nueve fechas del campeonato (cinco en Avellaneda y cuatro como visitante), al conjunto de Costas sólo le hicieron un gol: Bruno Sepúlveda, de Banfield, le anotó a Gabriel Arias en una victoria 3-1 de la Academia. A Facundo Cambeses, quien atajó en los otros ocho encuentros, no le pudieron marcar.

Momento de risas entre Arias, Zuculini y el actor Guillermo Francella Prensa Racing

El ex arquero del Taladro selló su valla ante San Lorenzo (2-0), Huracán (2-0), Independiente (0-0), Independiente Rivadavia (0-0), Aldosivi (1-0), Central Córdoba (0-0), Defensa y Justicia (1-0) y Newell’s (1-0). Con un aporte sustancial en esta racha de seis triunfos y tres empates que le permitió a Racing reposicionarse en el campeonato, Cambeses se convirtió en noticia más allá de por lo hecho en gran nivel adentro de la cancha.

“Racing va a tener una oferta por Cambeses a la que le va a resultar muy difícil decir que no. Considero que Facundo tiene que dar un salto de calidad, sin discutir que está en la selección por lo que hizo en Racing y la visibilidad que el club le dio. Quedará en los dirigentes cómo hacen para retener o vender”, advirtió Juan Cruz Oller, representante del jugador, quien –en TyC Sports- reclamó a la dirigencia “aggiornar el contrato” de la nueva figura. Con vínculo hasta diciembre de 2027, el guardameta de 28 años sumó a este momento de ensueño el estreno con el seleccionado.

“Por Cambeses no llegó nada de nada. Es un jugador importantísimo y queremos contar con él para lo que viene”, le enfatizó a LA NACION una alta fuente de la dirigencia de la Academia, que fijó la cláusula de salida del arquero en 15.000.000 de dólares. Desde el club sostienen que, a menos que ejecute dicha acción, Cambeses permanecerá en la mitad celeste y blanca de Avellaneda en 2026. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, y mientras Lionel Scaloni evalúa alternativas para designar al tercer arquero que irá a la Copa del Mundo, el N°1 de Racing sabe que un “movimiento en falso” podría dejarlo sin alguna chance de competir por ese lugar.

Adrian Martínez pasa por una racha negativa; Racing necesita recuperar al goleador para ganar el Clausura MAURO PIMENTEL - AFP

Entender también a este Racing que se construye desde la seguridad de Cambeses incluye poner en el foco la sequía inédita de Adrián Martínez, su goleador. Maravilla, autor de 50 tantos en 90 partidos oficiales, acumula por primera vez una seguidilla de ocho encuentros sin anotar. El 16 de septiembre, ante Vélez, por la ida de los cuartos de final de la Libertadores, fue la última vez que Martínez infló las redes. Una semana después, en la revancha ante el Fortín, un hincha colgó una bandera que iba desde el 51 hasta el 60, con el objetivo de tachar las siguientes conquistas. El trapo, convertido luego en meme en las redes sociales, se mantuvo inmaculado.

Sin estar en plenitud física, y también con una notoria merma de su confianza en acciones que antes resolvía con mayor certeza, Maravilla intentará en el duelo con River volver a festejar. Pero para terminar de dimensionar qué ocurre con el 9 de Racing es imposible no recordar la ausencia de Maximiliano Salas, a quien extraña como complemento perfecto en el frente de ataque. El ahora delantero de River, cuya producción también decayó y denota la ausencia de un futbolista como Martínez al lado, pisará el Cilindro de Avellaneda por primera vez como jugador del Millonario.

El chet Donato De Santis, en el centro de la gran mesa donde el plantel de Racing compartió una comida en donde también estuvo el actor Guillermo Francella Prensa Racing

Los últimos dos clásicos entre Racing y River terminaron con una victoria por lado. En ambos casos por 1-0. Y, también, con sendos goles de Salas. En Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina, el surgido de All Boys no gritó el tanto que significó el pase de los de Gallardo y el adiós de los de Costas. “El que no salta es un traidor”, le cantaron los hinchas antes y durante el partido, en el que incluso le arrojaron una zapatilla que él mismo devolvió.

Frente al mismo sector de plateas donde a Salas le habían tirado con calzado, Marcos Acuña –otro ex Racing- se puso a hacer jueguitos con la pelota en la que cabeza, lo que enardeció al público albiceleste. El campeón del mundo pasó de la admiración a la condena de los académicos, quienes este lunes seguramente lo recibirán con una hostilidad incluso mayor a la que le puede esperar a Salas.

Santiago Sosa, jugador de Racing, se entrenó con la máscara que utilizará el lunes contra River Gentileza Racing Club

El que en Racing encontró las posibilidades que no tenía en River es Santiago Sosa, quien en la Academia alcanzó un punto de maduración futbolística que lo transformó en insustituible. “Santi podría haber perdido la visión y siguió jugando los últimos minutos con Flamengo”, reveló Costas sobre las condiciones en las que el líbero-mediocampista jugó sus últimos minutos en la temporada, debido al golpe con el que Marcos Rojo le fracturó el malar derecho.

Sosa, que pasó por el quirófano luego de aquella lesión, aceleró su recuperación y pretende jugar este duelo a todo o nada con River. Con una máscara para resguardar su rostro, uno de los capitanes del plantel se entrenó a la par de sus compañeros y pide pista, aunque Costas y el cuerpo médico tendrán la última palabra al respecto.

En ese sentido, las lesiones se convirtieron en una problemática norma que afectó a Racing en el último mes y medio: además de Sosa, estuvieron al margen Franco Pardo (no juega desde el 6 de octubre), Juan Nardoni (desgarrado durante un mes), Gabriel Rojas (jugó lesionado ante Flamengo), Bruno Zuculini (salió con una molestia en el sóleo frente a Newell’s), Rojo y Luciano Vietto (se desgarraron ante Defensa y Justicia), entre otros.

Gol de Duvan Vergara a Defensa y Justicia, por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 JUAN MANUEL BAEZ

En el triunfo contra Newell’s, en Rosario, Duván Vergara asustó a todos al salir sin poder pisar con normalidad. Pese a que el parte médico llevó tranquilidad (traumatismo de tobillo y pierna derecha), el extremo no llegará en las mejores condiciones al clásico con River. “Vergara va a estar, aunque no sea de arranque, va a estar convocado”, le confiaron a LA NACION sobre las posibilidades del ex América de Cali.

Aún en plena ola de lesiones, la irrupción de juveniles surgidos del predio Tita Mattiussi en el primer equipo fue escasa. Sobre esa situación, Costas fue tajante: “Soy el que más quiero que salgan chicos de las inferiores, pero tienen que dar más y demostrar que quieren jugar en Racing. No alcanza con una semana de entrenamiento o 15 días con nosotros. No es sencillo”.

En la previa al clásico que se constituye como un plato fuerte del arranque de los playoffs, el plantel de Racing tuvo una comida muy especial: el actor Guillermo Francella y el chef Donato De Santis, reconocidos hinchas, fueron parte de la mesa. Con la metamorfosis de equipo goleador a basado en el cero en el arco propio, con las lesiones como un fantasma permanente que lo obligó a cambiar permanentemente y, también, con el deseo de tomar “revancha” del último cruce con River, Racing buscará mantener vigente su hambre de gloria y avanzar por el título.