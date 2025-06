Un ex dirigente chileno contó cómo influyó en los árbitros y complicó a Argentina y Brasil en la Copa América 2015

Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP chilena y actual imputado-colaborador de la justicia de Estados Unidos por su participación en el FIFAgate, contó todo lo que hizo desde su cargo para que Chile se quedara con la Copa América que organizó en 2015. Dio detalles de cómo perjudicó tanto a la Argentina como a Brasil, las dos potencias continentales y hasta de cómo se involucró con los árbitros durante el torneo.

"A Argentina la hicimos recorrer Chile, desde La Serena, pasando por Viña del Mar, la llevamos a Concepción, y después de vuelta la trajimos a Santiago. Anduvo harto Argentina en esa copa“, relató Jadue, de 46 años, residente en Miami, pero que podría regresar a su país ya que los delitos de los que se lo acusa en Estados Unidos están por prescribir: acaba de cumplirse una década del FIFAgate. En Suiza, donde está emplazada la sede de la FIFA, Jadue la tiene más difícil: lo suspendieron de por vida de cualquier actividad futbolística junto al colombiano Luis Bedoya.

El ex dirigente chileno, que vio postergada varias veces la lectura de su condena en Estados Unidos por parte de la jueza Pamela Chen -la misma que juzgó al argentino Alejandro Burzaco, otro de los implicados en el mayor escándalo futbolístico de la historia- habló en el podcast “Campeones, no finalistas” y dijo sobre Brasil: “Lo mandamos al sur. Jugó en un invierno chileno bien duro, luego lo hicimos jugar de noche, los otros partidos con frío”. Jadue además, se jactó de haber podido organizar todos los partidos de Chile en la capital, Santiago: “Nosotros recorrimos cinco o seis kilómetros para cada partido, desde Pinto Durán [complejo deportivo en donde entrenaba y concentraba el combinado trasandino, dirigido entonces por el argentino Jorge Sampaoli] al Estadio Nacional”, se ufanó Jadue.

El ex dirigente chileno incluso contó en detalle cómo influenció en el cuerpo arbitral que dirigió aquella Copa América. Y qué les dijo a los réferis que habían intervenido en el 3-3 entre Chile y México en la fase de grupos: “Sentí que en ese partido el arbitraje nos perjudicó. Y no iba a permitir eso, que siempre había pasado en la historia de la selección. Menos organizando nosotros”, reconoció. Y añadió: ”Bajé [a la zona de vestuarios] muy molesto, tuve un fuerte encontronazo con los árbitros. Tenía que dejar el mensaje y el mensaje que dejé fue que no dirigieran nunca más durante el desarrollo de la Copa. Creo que el mensaje se entendió”, volvió a jactarse el ex presidente de la AFA chilena.

Los jugadores chienos festejan tras ganar la final de la Copa América 2015 por penales ante la Argentina

Jadue también contó que hablaba con Sampaoli sobre los árbitros que dirigirían a la Roja, selección que finalmente conseguiría su primer título continental tras vencer a la Argentina en la final: “Conversábamos dos o tres días antes de cada partido sobre los distintos árbitros… cuál nos gustaría que estuviese. Siempre existió buena comunicación con el cuerpo arbitral, incluso durante el desarrollo de la Copa América”, recordó, siempre en primera persona. Como si se adjudicara parte del mérito de que Chile hubiera conseguido por fin, el trofeo que tanto se le negaba.

Y evocó los encuentros que organizaba antes de cada partido con los árbitros; cómo consiguió hacer que se sintieran cómodos durante el torneo. “Antes de los partidos de Chile, íbamos a comer a un restorán con el cuerpo arbitral de 50 personas. Ver necesidades, si faltaban entradas de cortesía. Ese tipo de cosas. Los invitábamos a un restorán de Santiago para comer, disfrutar, conversar. Estuve muy cercano al cuerpo arbitral durante el desarrollo de la Copa”.

Finalmente, Jadue concluyó: “Yo lo único que puedo asegurar es que se hizo una Copa América para ganarla. No se escatimó en detalles para hacerlo. No queríamos nuevamente hacer la típica Copa América excelente, organizada, para todo el mundo, como ejemplo, Chile… No, nosotros queríamos ganarla. 100 años de derrotas, triunfos morales, se tenían que terminar“, postuló Jadue.