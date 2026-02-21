Un gol anulado discutido, una atajada increíble y un héroe imprevisto sellaron el triunfo de Platense ante Barracas Central

Platense fue superior durante gran parte del encuentro ante Barracas Central, pero el desarrollo quedó atravesado por una decisión arbitral que abrió el debate (una vez más cuando juega el equipo de Claudio Tapia, presidente de la AFA) y por una intervención extraordinaria del arquero Marcelo Miño que mantuvo el suspenso. El gol anulado a Franco Zapiola generó cuestionamientos y dudas, las atajadas del arquero visitante evitaron la caída en el complemento y, cuando el empate parecía sellado, Augusto Lotti —convocado a último momento tras la baja de un compañero— apareció en el tramo final para definir el 1-0 y devolver al equipo de Vicente López a la victoria.

El partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura tuvo al Calamar como dominador durante buena parte de la tarde en el estadio Ciudad Vicente López. Incluso mereció vencer por varios goles. El equipo de Walter Zunino impuso condiciones desde el inicio, acumuló situaciones y envió numerosos centros al área, aunque durante largos pasajes no logró traducir esa superioridad en el marcador.

A los 10 minutos llegó la primera gran polémica. Un centro pasado desde la derecha de Martín Barrios encontró a Zapiola por detrás de todos, llegando desde atrás y atacando el punto penal. El volante anticipó a los defensores y al arquero Miño y definió de primera para abrir el marcador. Sin embargo, el primer asistente Lucas Germanotta levantó la bandera de inmediato y anuló la acción por fuera de juego. Zapiola no celebró: sonrió con ironía, convencido de que partió habilitado. Desde el VAR, a cargo de Ariel Penel y de Diego Verlotta (en el AVAR) revisaron la jugada pero tampoco modificaron el fallo.

GOL ANULADO A PLATENSE POR OFFSIDE ❌



Franco Zapiola abrió el marcador ante Barracas Central, pero el árbitro consideró que estaba fuera de juego.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jkhn8qjV0P — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 21, 2026

La discusión se centró en la posición de Guido Mainero, quien intentó cabecear antes del remate, pero no alcanzó a conectar. La pelota pasó lejos de su intento. La interpretación arbitral consideró que su movimiento interfería en la jugada. Desde el banco local reclamaron con vehemencia que era gol. Un exárbitro opinó: “Está perfectamente habilitado, para que sea fuera de juego, la tendría que haber tocado el que entra por el centro, pero en la cámara táctica, que es la primera, se ve que no la toca. Mal anulado”, afirmó a LA NACION. Vale aclarar también que el movimiento de Mainero no arrastra marcas ni distrae el arquero visitante.

El propio Zapiola, elegido la figura del encuentro, se refirió a la jugada que abrió la controversia. “No lo vi, me dijeron que estaba habilitado. No sé si Guido estaba un poco adelantado y no sé si tuvo intención de tocarla”, expresó tras el partido, en alusión al movimiento previo de Mainero que motivó la anulación.

Más allá del fallo, Platense sostuvo la iniciativa y volvió a encontrarse con la resistencia de Miño. El arquero de Barracas sostuvo el empate con intervenciones decisivas y firmó lo que puede considerarse la atajada de la fecha. Tras una corrida profunda de Bautista Merlini por la izquierda, el volante lanzó el centro al área. La pelota cruzó sin que Tomás Nasif llegara a empujarla y encontró a Kevin Retamar solo en el segundo palo. Miño reaccionó con un movimiento notable: retrocedió y, con la mano izquierda, desvió el remate y aseguró el balón en una misma acción.

ATAJADÓN DE MIÑO PARA SALVAR A BARRACAS 🧤🔝



El arquero del Guapo contuvo el remate de Platense y mantiene su valla en cero.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/AAzPEMpLRT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 21, 2026

La pelota lo había pasado, pero tuvo una gran reacción. El esfuerzo lo dejó dolorido durante algunos instantes y provocó el asombro de los hinchas locales, que se agarraban la cabeza sin poder creer. Nada parecía que podía quebrar el cero.

Antes de esa jugada, el arquero ya había tapado un remate claro de Nasif en el segundo palo. En el rebote, Mainero no pudo definir tras un cruce salvador de Fernando Tobio, que evitó el tanto cuando el delantero se disponía a empujarla. Platense inclinaba la cancha y era muy superior.

El desarrollo parecía encaminarse hacia un empate sin goles hasta que, a los 85 minutos, llegó el desenlace. Augusto Lotti, quien no estaba convocado y se sumó al banco a último momento por el cuadro gripal de Gonzalo Lencina, ingresó y marcó el tanto decisivo. Había reemplazado a Juan Gauto, muy activo por la banda.

¡¡CUANDO PLATENSE TODAVÍA EMPATABA 0-0 ANTE BARRACAS, GUIDO MAINERO FUE REEMPLAZADO Y SE CORTÓ LA MANO AL DARLE UN GOLPE AL BANCO DE SUPLENTES!! pic.twitter.com/xwZ3WXy1sk — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

En un partido que pasó de todo, también tuvo un accidente curioso. Minutos antes del 1-0, Guido Mainero, uno de los más experimentados del plantel y recordado por hacer el gol que le dio el campeonato al Calamar en la final ante Huracán, dejó el campo por Retamar y descargó su frustración con un golpe al banco de suplentes que le provocó un corte en la mano. “Me tuvieron que dar 3 o 4 puntos, pero bueno, fue un momento de enojo. Ya está. No hay que hacerlo...”, dijo Mainero luego del encuentro.

La apuesta del entrenador encontró recompensa. El gol nació de un centro rasante desde la derecha hacia el segundo palo. Lotti apareció por detrás de todos y definió con la zurda para establecer el 1-0 definitivo.

LOTTI ABRIÓ LA CUENTA A LOS 85' ⚽



Platense le está ganando 1-0 a Barracas Central, con un tanto del futbolista que ingresó desde el banco.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/fG6NaSmBFA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 21, 2026

Con este resultado, Platense alcanzó el tercer puesto del Grupo A y volvió al triunfo tras dos partidos. Barracas, en cambio, quedó en el duodécimo lugar del Grupo B y sumó su segunda derrota consecutiva.

