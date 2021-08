Tras confirmar su salida del Barcelona, Lionel Messi habló de PSG: ”Es una posibilidad, pero no tengo nada arreglado”

La salida de Lionel Messi de Barcelona generó un impacto en el mundo y sacudió al fútbol. En especial a España. Pero también generó una infinidad de especulaciones acerca de cuál será su futuro. Allí apareció en escena París Saint Germain, como uno de los candidatos a quedarse con el talento del argentino. En la últimas horas circular una infinidad de versiones acerca de una posible presentación del futbolista, sin embargo, cuando lo consultaron acerca de ese destino, el rosarino dejó abierto el horizonte.

Cuando le preguntaron si su continuidad deportiva sería en PSG, fue muy claro: “ Es una posibilidad ”. Para luego ampliar: “ Al día de hoy no tengo nada arreglado con nadie . Es verdad que cuando salió el comunicado tuve varios llamados. Muchos clubes se interesaron”.

Una foto en Ibiza con otros futbolistas, todos de PSG, provocó que se asegure que el futuro de Messi ya estaba acordado en París. Sin embargo, cuando le consultaron por ese encuentro, el rosarino, con su estilo, explicó esa situación: “Es una pavada. Nos juntamos el día antes de venirme (estaba de vacaciones allí). Arreglamos para ir a casa de Ney a un asado. La foto es del momento. Había bromas mientras esa foto, me decían que me fuera al PSG. No hay nada raro. Es una casualidad, una foto con amigos”.

Lionel Messi emocionado: Antonella Rocuzzo, su esposa, se acercó a darle un pañuelo para secar sus lágrimas Eric Alonso - Getty Images Europe

En la charla con los medios, resultó imposible que no le consultasen acerca de cómo fue la negociación con Barcelona y por qué no pudieron darle continuidad al acuerdo. Messi, como casi nunca antes, dejó en claro cuál era la postura de cada parte para solucionar el tema: “Yo había bajado mi ficha al 50% y después no se me pidió más nada . No es verdad que se me pidiera nada más”. Y continuó: “Lo dije. Hice todo lo posible y no se pudo. No puedo decir nada más”.

Nadie esperaba que sucediese de esta manera, que el anuncio fuese tan abrupto. Incluso, el propio Messi confesó que “fue un baldazo de agua fría”, su salida de Barcelona. Por eso cuando le preguntaron acerca de esta despedida tan precipitada, el argentino respondió: “Porque e l club tiene una deuda muy grande, no quiere endeudarse más . No se puede hacer y La Liga no se lo permite. ¿Para qué estirarlo más si es imposible? Tengo que pensar en mi carrera también ”.

LA NACION