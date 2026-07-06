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Un jugador de Inglaterra debió ser retirado en camilla pese a no haber jugado frente a México

Se trata de Jordan Henderson, quien resultó herido en los festejos; el entrenador del seleccionado inglés habló en conferencia de prensa sobre el incidente

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Jordan Henderson se lesionó en medio de los festejos por la clasificación de su selección a los cuartos de final de la Copa del Mundo
Jordan Henderson se lesionó en medio de los festejos por la clasificación de su selección a los cuartos de final de la Copa del Mundo

El futbolista de la selección de Inglaterra Jordan Henderson debió ser retirado en camilla del campo de juego pese a no haber sumado minutos en el partido ante México por los octavos de final del Mundial. El mediocampista de Brentford estaba celebrando la victoria con sus compañeros, tropezó con un cartel y cayó al suelo. El entrenador del equipo inglés aseguró que se trata de una lesión “bastante grave”.

En medio de los festejos por la clasificación, el exjugador de Liverpool se acercó a las tribunas para saludar a las personas presentes en el estadio, pero cuando volvió se tropezó con la cartelera publicitaria, cayó mal y debió ser trasladado en camilla. En tanto, sus compañeros lo asistieron, mientras seguían celebrando.

Jordan Henderson es el jugador que se lesionó tras la victoria de Inglaterra ante México
Jordan Henderson es el jugador que se lesionó tras la victoria de Inglaterra ante México

Previamente, durante el partido, Henderson había sido amonestado por protestar desde el banco de suplentes de la selección inglesa. En el equipo que logró el pase a cuartos de final también fueron amonestados Declan Rice, Marc Guéhi y Nico O’Reilly. Además, Jarell Quansah fue expulsado a los 53 minutos del encuentro.

Después del partido, el director técnico alemán que dirige al seleccionado inglés, Thomas Tuchel, hizo una conferencia de prensa y fue consultado por el incidente de su futbolista. “Estoy triste porque Jordan [Henderson] se lesionó la muñeca. En este momento está en el hospital. Es una lesión bastante grave. Simplemente no encaja con la noche que no esté con nosotros”, dijo el entrenador. También aclaró que hasta el momento no tenía información precisa respecto al procedimiento al cual estaba siendo sometido ni cómo sería su recuperación.

El encuentro en el que se produjo el accidente de Henderson se llevó a cabo en el estadio Azteca, donde Inglaterra derrotó por 3 a 2 a México en un partido cambiante y logró la clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará a Noruega.

El equipo inglés construyó buena parte de la victoria en el cierre del primer tiempo. Pese al control que venía mostrando el equipo mexicano, Jude Bellingham marcó un doblete en apenas dos minutos, a los 36 y 38. El descuento del seleccionado dirigido por Javier Aguirre llegó antes del descanso, de la mano de Julián Quiñones.

En el complemento, el desarrollo tuvo un nuevo quiebre: Inglaterra quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah, a los 53 minutos. Más tarde, a pesar de la inferioridad numérica, un penal convertido por Harry Kane amplió la diferencia para el conjunto europeo y puso el marcador 3 a 1.

México reaccionó rápidamente y, a los 69 minutos, volvió a descontar por intermedio de Raúl Jiménez, también desde el punto penal. Durante los últimos minutos, el conjunto local se lanzó al ataque, principalmente con centros, pero Inglaterra resistió la presión y selló su clasificación tras 11 minutos de tiempo agregado.

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