Una entidad de hinchas critica a FIFA por el costo de las entradas del Mundial y pide frenar parte de la venta

Una nueva polémica rodea a FIFA en la antesala del Mundial de 2026. Esta vez, no por decisiones deportivas o institucionales, sino por el elevado costo de las entradas, que trascendió en los últimos días. Una reconocida organización de aficionados europeos denunció una “traición monumental” al considerar que el modelo de precios excluye a buena parte del público tradicional del fútbol.

Según los valores publicados por la federación alemana, los boletos para los partidos de la fase de grupos valen entre 180 y 700 dólares. Para la final, que será el 19 de julio de 2026 en el estadio MetLife, de East Rutherford, tienen un valor mínimo de 4185 dólares, con ubicaciones de privilegio que de hasta 8680. En sitios de reventa, ya se superan los 11.000.

La Asociación de Aficionados al Fútbol de Europa (FSE, su sigla en inglés) fue la primera en alzar la voz. En un comunicado difundido tras ser difundida la lista oficial de precios de la federación germana, cuestionó la política adoptada por FIFA: “Esto es una traición monumental a la tradición del Mundial, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo que es”, expresó la entidad.

Una de las críticas centrales apunta a una contradicción entre lo anunciado y lo concretado. En septiembre, FIFA había asegurado que habría entradas disponibles desde 60 dólares para los partidos iniciales. Incluso, durante el proceso de postulación Estados Unidos había prometido ofrecer boletos a 21 dólares en la primera instancia del certamen.

FIFA reserva 8% del total de entradas para que las federaciones nacionales las comercialicen directamente entre sus seguidores. Sin embargo, el esquema vigente para este torneo impone un sistema de precios dinámicos —utilizado por primera vez en una Copa del Mundo— que permite modificar los valores según la demanda, tal como sucede en plataformas de venta aérea, de espectáculos masivos y de transporte individual de pasajeros.

La lista difundida por la federación alemana detalla tres categorías, en contraste con las cuatro que maneja FIFA en su sitio. El precio más bajo disponible para el debut del seleccionado alemán, frente a Curazao en Houston, es de 180 dólares. Para las semifinales, la cifra mínima trepa a 920, y la máxima, a 1125 dólares. Frente a este panorama, FSE exigió que se detenga de manera inmediata la comercialización de entradas a través de las asociaciones nacionales, hasta encontrar “una solución que respete la tradición, la universalidad y el significado cultural del Mundial”.

Por el momento, FIFA no se pronunció ante este pedido, aunque sí lanzó el jueves una nueva fase de ventas generales, la tercera desde que comenzó el proceso. Esta instancia permite, por primera vez, seleccionar partidos específicos mediante un sistema de “sorteo aleatorio”.

Tras el sorteo para la conformación de las zonas realizado este viernes, los aficionados ya conocen cuándo y dónde se presentarán las principales figuras del torneo, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Si Argentina y Portugal terminaren liderando sus respectivos grupos, pueden enfrentarse en los cuartos de final en Kansas City.

La ventana actual para solicitar entradas en esta modalidad estará abierta hasta el 13 de enero. Cada hogar podrá postularse por hasta cuatro entradas por partido y un máximo de 40 en el certamen. Los interesados deben tener una ID de FIFA y elegir entre las distintas categorías de precios. Los resultados del sorteo serán informados en febrero.

Como se dijo, por primera vez los precios varían de forma dinámica. En Qatar 2022 oscilaron entre 70 y 1600 dólares. En 1994, cuando Estados Unidos fue sede, el rango fue de 25 a 475 dólares. La disparada actual marca un nuevo techo para los valores.

Además, FIFA habilitó su plataforma de reventa oficial, con una comisión de 15% sobre el valor de la operación. Se estima que, más cerca del torneo, las entradas restantes serán ofrecidas al público general por orden de llegada, aunque no se precisó aún una fecha para esta etapa.

Mientras tanto, el malestar crece. Lo que para FIFA es una oportunidad comercial inédita, para muchos aficionados representa una exclusión concreta de uno de los mayores eventos culturales y deportivos del planeta. En ese cruce de intereses, el fútbol vuelve a quedar atravesado por la disputa entre negocio y tradición.

