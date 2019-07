Benedetto se iría a Olympique de Marsella por alrededor de 16 millones de euros Fuente: FotoBAIRES

A una semana del inicio de una nueva Superliga, el mercado de pases del fútbol argentino vive sus últimos días y sigue teniendo a Boca como el gran protagonista. Tras sumar a Eduardo Salvio, Daniele De Rossi, Jan Hurtado y Alexis Mac Allister, el xeneize espera concretar la venta de Darío Benedetto , quien emigraría al Olympique de Marsella francés por alrededor de 16 millones de dólares. Al conocerse en las últimas horas la confirmación del traspaso, Vicente Pernía, una gloria del club en la década del 70, apuntó contra el delantero.

"Siento dolor porque algunos jugadores se besan el escudo cuando hacen un gol, gesticulan con la gente y luego se van por dinero. No está mal que el jugador se vaya a Europa, es su trabajo y puede aprovechar por la familia. Pero entonces no te beses el escudo en cada festejo. Así no se respeta al club", remarcó Pernía en dos programas de AM 990 ("El Show del Gol" y "Pintado de Azul y Oro).

"Si sale una oferta como la de Benedetto y él se quiere ir... yo no creo que esté ganando tan poco acá. Entonces no siente la camiseta. A mí me vinieron a buscar el Inter y el Milan y les dije que no. Y no era lo mismo, porque aunque seguro afuera es más importante, hoy cobran un montón de dinero acá. Si vos estás en un proceso después de perder una final tan importante, quedate para revertirlo. No están jugando gratis", agregó el ex defensor que jugó en el Xeneize entre 1973 y 1982 y ganó seis títulos (Metropolitano 1976, Nacional 1976, Libertadores 1997, Intercontinental 1977, Libertadores 1978 y Metropolitano 1981).

Por otro lado, Pernía también hizo foco en Carlos Tevez y criticó su regreso a la institución tras su paso millonario por China. "Carlitos se fue hace dos años por un dinero importante. Después se cansó y dijo que quería volver, y volvió. Si yo soy el presidente, no vuelve más. Boca es más grande que cualquier jugador, así debe ser. Tengo un enorme respeto por Tevez por su trayectoria y los títulos que nos dio, pero el club y su hinchada merecen mucho más".

De Rossi viene a sacarse las ganas a los 35 años. ¿Por qué no vino antes? Hay muchos chicos de las mismas características con las mismas ganas y tienen 23 o 24 años Vicente Pernía

En línea con su pensamiento, el "Tano" destacó que "hoy Boca no tiene un gran plantel" y que "es imposible ser campeones del mundo con este equipo". Además, se mostró en contra de la llegada del italiano De Rossi: "El otro día Angelici dijo que lo traía a De Rossi porque quiere jugar acá. Entonces yo le preguntaría: ¿por qué no lo dijo a los 25 o 28 años? Lo dice ahora a los 35, y aunque sea un jugador para Boca, viene a sacarse el gusto por seis meses. Hay muchos chicos de las mismas características que tienen las mismas ganas y tienen 23 o 24 años. ¿Por qué no está acá ya? El jugador no puede determinar cuándo se va y cuándo viene".

Por último, Pernía comentó sus sensaciones luego de la final de la Copa Libertadores que Boca perdió ante River en diciembre del año pasado y dejó en claro que el dolor todavía no quedó atrás: "Hoy nos estamos comiendo todas las cargadas, tengo un dolor muy profundo, se perdió lo más importante de la historia. Hasta el año pasado se recordaba el mano a mano que les ganamos nosotros en el 76 por un torneo local. Y sí, lo sufrimos. Ahora todo cambió. Más vale que estamos envenenados".