Alisson Becker deja el campo de Anfield Road; por la lesión, no disputará este miércoles la Supercopa europea contra Chelsea. Fuente: AP - Crédito: Dave Thompson

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2019 • 22:19

Es el campeón de Europa y desde hace 30 años no consigue el título de Inglaterra. De hecho, nunca lo hizo desde que se creó la Premier League (1992). Liverpool comenzó la temporada con un 4 a 1 sobre Norwich City en el partido que abrió la fecha de la liga inglesa, jugado este viernes en Anfield Road. La nota negativa para el monarca de la Champions League fue la lesión de Alisson Becker, el arquero brasileño campeón de América y candidato al premio The Best de FIFA.

El arquero se lastimó cuando realizaba un saque desde el arco, y fue sustituido por el español Adrián San Miguel, recientemente incorporado, a los 39 minutos del primer tiempo. El nuevo guardameta ocupó el lugar que dejó Mignolet, que pasó a Brugge, de Bélgica.

Liverpool inauguró el marcador gracias a un gol en contra del defensor Grant Hanley; más tarde, el egipcio Mohamed Salah, el holandés Virgil Van Dijk y el belga Divock Origi sellaron la victoria, durante la primera mitad. Con el triunfo decidido, los reds se relajaron en el segundo período y Norwich recortó la diferencia, por un tanto del finlandés Teemu Pukki.

Con este triunfo, el Liverpool envía un mensaje a sus principales rivales por el título, sobre todo a Manchester City, que debutará este sábado en Newcastle: el campeón de Europa quiere en esta temporada romper su maldición doméstica y ganar un trofeo nacional que consiguió por última vez en 1990. Sin embargo, el gigante sufre por la lesión de Alisson. Aunque se desconoce el tiempo que estará de baja, es seguro que el brasileño no disputará este miércoles en Estambul la Supercopa de Europa contra Chelsea, el ganador de la Europa League. Si se confirma que es un desgarro, Becker estará ausente durante tres semanas. "No estará listo para el miércoles, ya se puede decir", confirmó el entrenador Jürgen Klopp.

San Miguel se sumó al club hace unos días, después de quedar libre de West Ham. "Es un buen arquero. Tiene tranquilidad con la pelota y ataja bien, por eso le firmamos el contrato. Es bueno para él, pero tenemos un pequeño problema con Ali", apuntó el alemán. Sobre el partido, advirtió: "Queda mucho por progresar, lo sabemos, pero destaco muchas cosas de esta noche".

Además del partido del City, buena parte del interés de la primera jornada de la Premier League estará el domingo en Old Trafford, con el enfrentamiento entre Manchester United y Chelsea, el primero de la temporada que enfrentará a integrantes del "Big Six", el grupo de los seis mejores equipos del campeonato.

Un saque de arco le costó muy caro a Alisson, que se desgarró y pasará al menos tres semanas sin jugar. Fuente: AFP - Crédito: Oli Scarff