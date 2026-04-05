Una jueza de línea fue derribada en Turquía por un cruce entre dos futbolistas y el desenlace generó indignación

Un episodio ocurrido en la Segunda División del fútbol turco desató una fuerte controversia y reavivó el debate sobre el respeto hacia la autoridad arbitral. La protagonista involuntaria fue la árbitra asistente Esra Arıkboga, quien terminó en el suelo tras recibir una violenta patada durante el desarrollo del partido, sin que el jugador implicado se detuviera a asistirla o le ofreciera disculpas. Las imágenes se difundieron rápidamente y provocaron una catarata de críticas en redes sociales.

El hecho se produjo en el encuentro entre Bursaspor y Mardin 1969 Spor, disputado en el Estadio Matli del Complejo Deportivo Atatürk, por la fecha 31 del Grupo Rojo de la Nesine 2. Lig. El partido se jugaba con alto voltaje competitivo y, ya en el tramo final, una acción por la banda terminó con la jueza de línea como víctima colateral.

El cruce entre dos jugadores que derivó en la caída de la jueza en un partido de Turquía

En la disputa por el balón participaron Yusuf Erdogan, del Bursaspor, y Mehmet Manis, del Mardin 1969 Spor. Ambos chocaron en velocidad y, en medio de la acción, una de las piernas impactó de lleno contra Arıkboga, que cayó de manera brusca sobre el césped. La secuencia fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y quedó expuesta ante los espectadores del estadio y del público televisivo.

Mientras la asistente permanecía en el suelo, los futbolistas continuaron la jugada sin detenerse. Ninguno se acercó para verificar su estado ni se observó un gesto de disculpa por parte del jugador del Mardin 1969 Spor, lo que acentuó la indignación posterior. Su rival, en cambio, aprovechó el momento para protestar por la situación. El árbitro principal interrumpió el juego, se dirigió a la línea y se interesó por la salud de su compañera, además de reclamar explicaciones a uno de los protagonistas de la acción.

La reacción en redes sociales fue inmediata. En distintas plataformas, usuarios manifestaron su repudio por lo ocurrido y cuestionaron con dureza la falta de empatía mostrada en el campo de juego. Uno de los mensajes más replicados apuntó directamente contra el futbolista involucrado: “Ni siquiera sabe disculparse. Hago un llamamiento a la Federación Turca de Fútbol: tienen que prohibir la participación de estos payasos en todos los torneos”.

Otros comentarios que circularon en X (antes Twitter) insistieron en la misma línea: “Como mínimo, debería disculparse u ofrecer ayuda”, “¿Dónde está el respeto?” y “¿Por qué no le toman la mano a la árbitro y la levantan? Es vergonzoso. Hubo una caída debido a la naturaleza de la jugada. Tómenle la mano y levántenla”.

El incidente se produjo en tiempo de descuento, cuando el marcador ya estaba definido a favor del Bursaspor, que se imponía 2-0 gracias a los goles de Ertugrul Idris Furat, a los 53 minutos, y de Baran Basyigit, a los 89. Un partido cargado de tensión terminó cerrándose con una acción que se viralizó en todo el país y volvió a poner bajo la lupa el comportamiento de los futbolistas ante situaciones accidentales que involucran al cuerpo arbitral.

Pese al fuerte golpe, Esra Arıkboga, nacida en Estambul, no sufrió lesiones de gravedad y, tras algunos minutos, pudo reincorporarse y continuar con sus tareas. La asistente optó por no hacer declaraciones en redes sociales y, una vez finalizado el encuentro, intentó bajar el tono de la polémica y restarle trascendencia al episodio.