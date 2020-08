"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Lewandowski es el mejor jugador del mundo, no solamente el mejor delantero", afirmó un exjugador alemán Crédito: Mundo Deportivo

La Champions League ingresa a su etapa decisiva con los cuartos de final. El viernes llegará el choque entre Barcelona y Bayern Múnich en Lisboa. Y en la cabeza de los catalanes hay dos preocupaciones que sobresalen por encima del resto: cómo evolucionará Lionel Messi del fuerte golpe que recibió contra los italianos; y cómo contener al arma mortal del equipo bávaro, su goleador estrella Robert Lewandowski.

La primera preocupación parece resuelta: el astro argentino entrenó esta mañana a la par de sus compañeros. La Pulga apareció en los entrenamientos en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, con un vendaje en su pierna izquierda aunque se movió con normalidad.

La segunda preocupación parece un poco más compleja de resolver: Lewandowski participó en los siete goles que Bayern Múnich hizo contra Chelsea en octavos. El polaco marcó tres tantos y dio cuatro asistencias.

Esto despertó la admiración de una leyenda del fútbol alemán que elogió al delantero del conjunto bávaro y lo comparó con el astro argentino. "Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Lewandowski es el mejor jugador del mundo, no solamente el mejor delantero", afirmó Lothar Matthäus, exjugador del Bayern Munich y de la selección alemana.

El campeón del mundo en Italia '90 aseguró en declaraciones al diario alemán Bild que Bayern Múnich no tendrá problemas para acceder a las semifinales del máximo torneo continental. "El Barsa de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer alguna genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barsa no me da miedo", indicó Matthäus.

Lewandowski, el temible goleador que asusta al Barcelona

Lewandowski marcó 13 goles en los siete partidos que disputó en la actual Champions League. Y en el último partido contra Chelsea, participó en los siete goles que hizo su equipo: marcó tres tantos y dio cuatro asistencias.

Pero el delantero debería mejorar su rendimiento en las rondas finales de la Champions League. Es el cuarto máximo goleador de todos los tiempos con 66 goles (detrás de Cristiano Ronaldo, Messi y Raúl), aunque solo 10 de ellos fueron a partir de los cuartos de final, y únicamente cinco con el Bayern Múnich desde 2014.

¿Elogio o provocación? Rummenigge habló de Ter Stegen

Karl-Heinz Rummenigge, director general de la sociedad anónima que gerencia al club bávaro, asegura desde hace años, que "Lewandowski es el mejor delantero del mundo". Y que actualmente "está jugando la mejor temporada de su carrera", expresó el dirigente sobre el delantero que lleva dos temporadas seguidas siendo el máximo anotador de la fase de grupos de la Champions League.

Rummenigge aprovechó también para criticar al arquero del equipo catalán Marc-André Ter Stegen. "Alemania tiene la suerte de tener a este par de arqueros, aunque Manuel Neuer es un portero de talla mundial y Ter Stegen aún está en camino de serlo", aseguró.