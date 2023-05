Unión: aparecieron coronas florales en la entrada principal de la sede tras los incidentes en la derrota frente a Sarmiento

escuchar

SANTA FE.– Unión sigue trastabillando. En plena crisis deportiva –está último en la Liga Profesional–, que genera acentuada preocupación en dirigentes, socios y simpatizantes (9 unidades en 15 partidos), los tatengues afrontaron este miércoles una situación inédita: frente al acceso principal del club, sobre la avenida López y Planes, aparecieron coronas florales justo debajo del escudo de la entidad. Fueron al menos cuatro coronas, con escritos que decían “gracias Spahn” y “QEPD, la virgen de la ciudad”.

El presidente de Unión, el empresario Luis Spahn, minimizó el hecho y calificó a sus autores: “No son más que marginales amparados en la noche”. El dirigente amplió su parecer: “Es de una marginalidad absoluta. Amparados en el anonimato, pero no tengo idea de quiénes pudieron ser. Hay comentarios en las redes e informaciones periodísticas en que se menciona que había gente con buzos que sería de otro club. Pero eso no significa nada”.

"QEPD. La virgen de la ciudad", decía uno de los arreglos florales.

Los hechos se desencadenaron durante la noche del martes al miércoles. Cerca de la medianoche comenzaron a aparecer mensajes en grupos de WhatsApp en los que se señalaba al presidente de Unión como uno de los principales responsables de la situación que atraviesa el club santafesino.

En un video que se viralizó en las redes sociales se distingue a dos personas que bajan de un Ford Ka blanco y colocan coronas de flores en un sector de la sede de Unión, con leyendas. “Es una provocación por parte de gente que no sería hincha del Tate. Es algo muy similar a las amenazas y los envíos de WhatsApp, en los que no hay fotos ni nombres. Es gente marginal. Lo de anoche es de marginalidad social y moral, ya que las coronas y palmas pertenecían a una persona fallecida”, criticó Spahn. Consultado sobre si le parecía que era una acción de la barra brava, el directivo respondió: “Muchos de los detenidos por los incidentes en el partido con Sarmiento son plateístas. Pero no tengo idea de quiénes pudieron ser”.

Hinchas de Unión agredieron a periodistas y se enfrentaron con la policía durante la caída por 2-0 contra Sarmiento, este lunes, en el estadio 15 de Abril; Unión vive momentos de convulsión.

Este lunes Unión perdió por 2 a 0 en su estadio a manos de Sarmiento y hubo disturbios. “Esto está en manos de la justicia. Luego de los incidentes hay 17 personas a las que les serán aplicadas las normas de contravención y delitos, porque le pegaron a gente de prensa y agredieron a personal de Utedyc del club. Y dicen ser unionistas. Pero me cuesta creer que siendo unionistas rompan instalaciones del club y vidrios del frente. Nada que ver. Pero si es así, anteponen su ego, su violencia y sus frustraciones al sentimiento por el club. Está la lista de detenidos y la mayoría es de concurrentes a la platea”, subrayó Spahn.

Unión no tiene paz. Deportiva ni institucional.