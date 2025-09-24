LA NACION

Universidad de Chile - Alianza Lima: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Universidad de Chile-Alianza Lima
Universidad de Chile-Alianza Lima

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentan este jueves 24 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Universidad de Chile viene de empatar 0-0 como visitante ante Alianza Lima, mientras que Alianza Lima viene de empatar 0-0 con Universidad de Chile

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Quién ganó el Balón de Oro 2025 y todos los premiados
    1

    Quién ganó el Balón de Oro 2025 y todos los premiados

  2. Cuándo juega Racing vs. Vélez, por la Copa Libertadores 2025
    2

    Cuándo juega Racing vs. Vélez, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

  3. Horario de Racing vs. Vélez, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
    3

    Horario de Racing vs. Vélez, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

  4. Russo, otra vez internado: qué le pasó al técnico xeneize y las últimas noticias sobre su salud
    4

    Miguel Ángel Russo otra vez internado: qué le pasó al DT de Boca y cómo continúa su salud

Cargando banners ...