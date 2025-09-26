LA NACION

Universidad de Chile venció por 2-1 a Alianza Lima como local en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Universidad de Chile-Alianza Lima
Universidad de Chile-Alianza Lima

Universidad de Chile venció por 2-1 a Alianza Lima como local, en un partido de la jornada 13 de la Copa Sudamericana. Para Universidad de Chile los goles fueron marcados por Lucas Assadi (a los 5 minutos) y Javier Altamirano (a los 51 minutos). Para Alianza Lima el gol fue marcado por Eryc Castillo (a los 64 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. River se ilusionó, pero perdió el control en un final caliente y Palmeiras lo eliminó de la Libertadores en Brasil
    1

    Otra frustración: River se ilusionó, pero perdió el control en un final caliente y Palmeiras lo eliminó de la Libertadores en Brasil

  2. River y otra eliminación en la Copa Libertadores, después de invertir 71,5 millones de dólares en 16 refuerzos
    2

    River y otra eliminación en la Copa Libertadores, después de 71,5 millones de dólares en 16 refuerzos

  3. ¿Era mano de Colidio? Así fue la jugada polémica del final de River contra Palmeiras
    3

    Video: ¿Era mano de Colidio? Así fue la jugada polémica del final de River contra Palmeiras

  4. Ya está la fecha y la sede para Racing-River, el caliente duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina
    4

    Se confirmó el día y horario de River vs. Racing por la Copa Argentina

Cargando banners ...