Universidad de Chile venció por 2-1 a Alianza Lima como local en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile venció por 2-1 a Alianza Lima como local, en un partido de la jornada 13 de la Copa Sudamericana. Para Universidad de Chile los goles fueron marcados por Lucas Assadi (a los 5 minutos) y Javier Altamirano (a los 51 minutos). Para Alianza Lima el gol fue marcado por Eryc Castillo (a los 64 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.