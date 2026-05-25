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Universitario de Deportes - Deportes Tolima: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Universitario de Deportes vs. Deportes Tolima, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Universitario de Deportes vs. Deportes Tolima, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes y Deportes Tolima se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Monumental U Marathon, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Universitario de Deportes viene de empatar ante Nacional por 0-0 mientras que Deportes Tolima llega de perder ante Coquimbo Unido por 3-0.

Todo lo que hay que saber

  • Universitario de Deportes vs. Deportes Tolima
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Universitario de Deportes y Deportes Tolima en la tabla de posiciones

El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Coquimbo Unido, Deportes Tolima, Universitario de Deportes, Nacional.

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