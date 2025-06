Urawa Red Diamonds, rival de River en el Mundial de Clubes: “Ingenuos y distraídos”, pero con “contraataques eléctricos”, según un experto en fútbol japonés

El historial de River contra equipos japoneses es breve. Consta de cinco partidos, solo dos de ellos oficiales. El próximo martes disputará el tercero, en el debut en el Mundial de Clubes, frente a Urawa Red Diamonds. Justamente, River tiene un antecedente contra el campeón de la Champions League de Asia 2022. No es sencillo detectarlo, no solo porque fue un amistoso disputado hace 55 años, sino porque el conjunto asiático llevaba otro nombre. Se llamaba Mitsubishi, que en una gira por Argentina pasó por el Monumental con una derrota por 3-1; Oscar Mas, Onichi (en contra) y Gennoni anotaron para los millonarios.

El dato lo revela Fernando Moner, que de todos los futbolistas argentinos que pasaron por Japón seguramente es, por lejos, el que mejor se integró y el de mayor conocimiento del medio nipón. “En el amateurismo, antes de la década del ’90, Urawa pertenecía a la automotriz Mitsubishi, que todavía sigue teniendo una parte de la propiedad. Lo de Red Diamonds representa los tres diamantes rojos que son el símbolo de Mitsubishi”, expresó en diálogo con LA NACION el exdefensor, que jugó durante siete años salteados, entre 1988 y 2004, en Yokohama.

Moner, de 57 años, domina perfectamente el japonés, mantiene amistades y pronto estará viajando: “El 27 de julio se conmemoran los 80 años de la bomba atómica de Hiroshima. Por ahora soy el único argentino invitado a un evento en el que van a jugar Ronaldinho y Zico. Voy con mi familia. Es un orgullo esa invitación”.

Fernando Moner jugó siete años en Yokohama y se mantiene vinculado con el fútbol japonés X

El plantel de Urawa Red Diamonds tuvo una cálida despedida de sus hinchas antes de viajar a los Estados Unidos. “Es un equipo tradicional de Japón, equiparable a un San Lorenzo, Independiente o Racing. Tiene muchos hinchas, es bastante popular, el más importante y tradicional de la ciudad, en Urawa, que está a 45 minutos de Tokio. Ahí jugó Osvaldo “Pichi” Escudero, y también uno de sus sobrinos”, agrega Moner, que en la Argentina vive en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La cálida despedida de los hinchas en el estadio

Antes de subirse al avión, los Reds vencieron 2-1 a Yokohama FC para ubicarse terceros en la Japan League, a seis puntos del líder, pero con dos partidos más. Moner traza una radiografía futbolística del primer rival de River: “Estaban muy mal, pero últimamente repuntaron. Trajeron un par de refuerzos que le están rindiendo. Un zaguero central brasileño (Danilo Boza) muy fuerte. Tienen un enganche (Matheus Savio) de buena técnica, con gol, y un centro-delantero pivote (Thiago) que choca todo, muy fuerte. Esos son los tres extranjeros que juegan habitualmente. Los jugadores japoneses del plantel son de un nivel medio-alto, para lo que es el parámetro del fútbol japonés”.

El ex San Lorenzo y Huracán señaló los puntos flojos: “El mayor defecto es que son muy ingenuos. Tienen reiterados errores en la salida con la pelota. Les gusta salir jugando y les metieron muchos goles, pero lo siguen intentando. El otro problema que les veo es la distracción en la pelota parada. Recibieron varios goles en ese tipo de jugadas, les cuesta tomar las marcas”.

De acuerdo con este análisis, Moner no tiene dudas: “River es favorito. Lo que tiene que hacer es cortarle los contraataques eléctricos; si controla eso, la salida rápida de ellos, para mí no debería tener mayores inconvenientes”.

El día que los hinchas de Urawa Red Diamonds despidieron al plantel antes de viajar al Mundial de Clubes YUICHI YAMAZAKI - AFP

La selección de Japón ya está clasificada para el Mundial 2026, en lo que será su octava participación consecutiva, pero para Moner eso no refleja el nivel de la liga local: “Para mí está estancada. Entre 80 y 100 futbolistas japoneses están en el exterior. Los medianamente buenos se van, aunque cobren menos que en Japón, porque quieren tener otro tipo de experiencia”.

Cuando Japón se abrió al profesionalismo, a principios de la década del 90, buscó repercusión internacional con la contratación de varios argentinos: Ramón Díaz, David Bisconti, Gustavo Zapata, Ramón Medina Bello. En esta temporada y en las anteriores no hay ningún compatriota, ni en primera ni en segunda división. Moner tiene una teoría sobre esta ausencia de futbolistas argentinos: “Tengo amigos que están en las gerencias de algunos clubes. Les digo ‘somos los campeones del mundo, tenemos jugadores en todas partes del planeta, en los equipos más importantes, y ustedes no traen argentinos’. Me contestan que el futbolista brasileño le quitó mucho lugar al argentino. En Brasil hay muchas colonias de japoneses".

Y amplió su mirada con una acusación: “Al margen de eso, yo sé lo que pasó hace muchos años, desgraciadamente, para que no contrataran más argentinos. De un momento para otro se cortó la llegada. El “Indio” (Jorge) Solari se mandó un fraude bastante grande siendo el entrenador del Yokohama Marinos [1995]. Fingió enfermedades, mintió reiteradamente, terrible. Me lo contó personalmente el presidente del Yokohama, del que soy amigo. Me dio vergüenza, porque después de tantos años de lucha para dejar una buena imagen del país, llega Solari y hace barbaridades. Eso, para la cultura japonesa, es imperdonable. Yo le dije al presidente que por un argentino no se puede ensuciar al resto. Por uno que hizo las cosas mal no podemos caer todos en la volteada. Fue muy duro. A partir de ahí ya no buscaron tantos argentinos”.

Shusaku Nishikawa, de 38 años, es el arquero titular de Urawa Red Diamonds YUICHI YAMAZAKI - AFP

Consultado Gustavo Goñi, agente y representante de futbolistas argentinos, expuso: “Es un mercado muy estructurado y las últimas experiencias con argentinos no fueron buenas, no se destacaron. Ellos prefieren más el mercado brasileño para buscar jugadores en Sudamérica. Nuestra agencia en su momento llevó al arquero Luis Ojeda a la segunda división. Estuvo Juan Esnaider como entrenador. Pero no ha sido fácil, ni llevar jóvenes ni jugadores consagrados. También porque evolucionaron mucho, desde hace 20 años vienen haciendo un trabajo muy bueno, se propusieron destacarse y lo están logrando”.

Para Moner, el Pelado Díaz y Bisconti dejaron una muy buena imagen, son recordados gratamente, pero la mayor consideración se la lleva alguien que no necesita pisar una cancha nipona: “Ven en Messi a un señor. Lo tienen más arriba que a Cristiano Ronaldo, que está a siete metros del área y se tira para que le cobren dos penales, no uno. Y Messi no finge foules, es muy leal; le pegan una patada y sigue corriendo. En Japón valoran mucho eso”.