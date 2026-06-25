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Uruguay vs. España por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Uruguay y España en la jornada 3 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro entre Uruguay y España correspondiente al grupo H se disputará este viernes 26 de junio a las 21.00 h en el Estadio Guadalajara, ubicado en la ciudad de Guadalajara.

El momento de los equipos

Uruguay llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 frente a Cabo Verde en su última presentación. Por su parte, España arriba con confianza tras una contundente victoria por 4-0 ante Arabia Saudí en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades distintas en cuanto a su desempeño ofensivo reciente, con España mostrando una alta efectividad goleadora en su última salida, mientras que Uruguay buscará ajustar piezas en su bloque defensivo tras el empate cosechado en la fecha previa.

Lo que está en juego

Al tratarse de la tercera jornada del grupo H, el resultado es fundamental para definir las posiciones finales de cara a la clasificación hacia la siguiente instancia del certamen. Sumar puntos en este cruce resulta vital para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar en el torneo.

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