Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Uzbekistán y Colombia correspondiente al grupo K del Mundial 2026 se jugará este miércoles 17 de junio a las 23.00 h en el Mexico City Stadium, ubicado en la ciudad de Mexico City.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan a este compromiso inaugural de la zona K con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la competencia. Al tratarse del debut mundialista para ambos en esta edición, el foco está puesto en consolidar su funcionamiento táctico y manejar la ansiedad del estreno en la máxima cita del fútbol internacional.

Estadísticas del cruce

El enfrentamiento en el Mexico City Stadium marca un antecedente importante en el historial de ambos combinados. Al ser un duelo de fase de grupos en el certamen mundialista, la paridad inicial suele ser la tónica, dado que ambos elencos buscarán imponer su estilo de juego desde el arranque para acomodarse en la tabla de posiciones del grupo.

Qué está en juego

El resultado de este partido es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos. Sumar de a tres en el debut es vital para encaminar la clasificación a la siguiente ronda del torneo, especialmente en un grupo donde la competencia por los boletos a las instancias de eliminación directa será intensa desde la primera fecha.