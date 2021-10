Valentin Barco y Luka Romero, los dos argentinos entre las 60 nuevas joyas del fútbol mundial por “The Guardian”

Valentín Barco y Luka Romero son los úncos idos argentinos que aparecen en el Top 60 que realizó el diario inglés The Guardian, en el que destaca a las nuevas joyas del fútbol mundial.

“Juega en la misma posición que Roberto Carlos y quiere seguir como defensor a pesar de que sus entrenadores prefieren que juegue en el mediocampo por su habilidad técnica”, destaca el breve informe sobre el lateral izquierdo de Boca, de 17 años. Y agrega: “En el momento de redactar este informe, ya jugó tres veces con el primer equipo y forma parte de la selección argentina sub-17. Es muy bueno en ataque y tiene un remate de media distancia que le permite marcar goles de tiro libre. Se destaca por su pelo rojo brillante y promete ser una futura estrella”.

El caso de Barco sorprende. Recién cumplió 17 años, jugó apenas 206 minutos en primera división y su despliegue trascendió las fronteras de la Argentina. No es casualidad: en sus, hasta el momento, únicos tres partidos oficiales fue encarado en 16 ocasiones y sólo pudieron pasarlo una vez. Y en el último superclásico de Reserva anotó un verdadero golazo, en el que resumió todas sus cualidades.

La historia de Luka Romero es más conocida. El chico nació en México, sus padres son argentinos y tiene la ciudadanía española. Podría jugar para cualquier de los tres seleccionados, pero él ya eligió el color de la camiseta. Ya integró el Sub-15 albiceleste.

Hace algunos años, sonó fuerte la noticia de que había firmado un contrato por ocho años con la cantera de Mallorca, que se adelantó a Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Villarreal, entre otros, y se garantizó al juvenil. El diario AS publicó que en el club catalán Luka dejó deslumbrados a más de uno cuando realizó una prueba en 2011. Pero lo que truncó el fichaje fue que Barcelona no incorpora menores de 10 años que no vivan en La Masía.

Luka finalmente debutó en primera el año pasado, a los 15 años y 219 días, con la casaca de Mallorca, transformándose en el futbolista más precoz de la historia de la liga española. El chico a quien desde hace varios años lo catalogan como “el nuevo Messi” o el “Messi argentino-mexicano”, salió desde el banco para jugar sus primeros minutos en primera con Mallorca. En el mercado de pases del reciente verano europeo hizo las valijas y se fue a Lazio.

A ambos los une algo más que su amor por la camiseta argentina y el hecho de formar parte de este informe especial de The Guardian: ambos nacieron en 2004. Valentín en julio y Luka en noviembre.

“Su parecido físico con Leo Messi es bastante notable (aunque es diestro). Puede jugar en todas las posiciones en el mediocampo ofensivo ”, destaca el diario inglés.

Del resto de los nombres se destacan los del volante español Gavi, quien este miércoles se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Selección de España (semifinales de la Liga de Naciones ante Italia), el belga Roméo Lavia (Manchester City), el italiano Giacomo Faticanti (Roma), el alemán Youssoufa Moukoko, revelación del Borussia Dortmund, y los brasileños Ángelo (Santos) y Matheus Nascimento, goleador del Botafogo y apodado “El Pequeño Cavani”.