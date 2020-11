Exequiel Palacios es retirado de la cancha de Boca con una fractura lumbar; para los árbitros de VAR, Ángel Romero sólo se protegió de un choque. Fuente: AP

La Conmebol, como ya ocurrió en otros partidos por competencias continentales, hizo públicas las comunicaciones entre el árbitro de campo y los integrantes de la sala del VAR. La pretensión es aportar transparencia y exhibir el mecanismo que se sigue en la toma de las decisiones. Este sábado puso a disposición dos de la jugadas controvertidas en el 1 a 1 entre la Argentina y Paraguay por las eliminatorias, arbitrado por el brasileño Raphael Claus: el rodillazo por la espalda que Ángel Romero le dio a Exequiel Palacios, que estará al menos meses tres inactivo por una fractura lumbar, y el foul de Nicolás González a Romero en la acción previa al gol de Lionel Messi, que no fue convalidado.

La revelación de las grabaciones no elimina la polémica porque sobre un hecho objetivo cabe más de una interpretación. En la jugada de la lesión del ex volante de River, el VAR concluye que el delantero de San Lorenzo "se protege de un choque", y que con sancionar foul era suficiente, que la acción no ameritaba ninguna tarjeta. Lo discutible es la teoría del "choque", situación que fue propiciada por el jugador paraguayo y nunca advertida por Palacios, que estaba parado de espaldas, no lo vio venir y no armó su cuerpo para resistir el topetazo.

El árbitro brasileño Raphael Claus quedó en el centro de varias polémicas; no amonestó a Nicolás González por el pisotón a Ángel Romero que anularía el gol posterior de Messi. Crédito: Pablo Villán/Pool ARGRA

El siguiente es el diálogo, suministrado por Conmebol, entre Claus; el árbitro principal del VAR, Bruno Arleu (también de Brasil), y el AVAR, Rodrigo Correa (asistente y compatriota).

Árbitro: -Cuidado.

AVAR: -Posible falta.

VAR: -Colóqueme ese contacto. Quiero ver un ángulo inverso.

AVAR: -El jugador está reclamando la espalda.

VAR: -Una más, quiero un plano abierto ahora.

VAR: -Fue más de protección.

Operador: -¿Una más?

VAR: -Sí, sí... Atrás... Está viendo Rodrigo, él [Romero] se protege, se protege de un choque y termina chocando con el adversario.

VAR: -No necesita revisión.

Operador: -¿Todo bien?

VAR: -Todo tranquilo.

VAR: -Claus, decisión confirmada, no tiene ningún tipo de tarjeta, ¿verdad?

Árbitro: -Sí, sólo falta.

Del "nada, no fue nada" al gol de Messi no convalidado

La mejor jugada colectiva en el partido de la Argentina, a la que sucedió un festejo entre los jugadores, derivó en frustración cuando de la definición de Messi tras una asistencia de Giovani Lo Celso se pasó a la revisión del origen de la maniobra, que tuvo un pisotón de Nicolás González a Romero sobre una banda. En ese instante de la disputa por la pelota, al juez Claus se le escucha decir "nada, no fue nada". Luego, advertido desde el VAR, procedió a revisar la jugada.

La secuencia de las conversaciones fue la siguiente:

Árbitro: -Nada, no fue nada.

AVAR: -Amigo, vamos.

VAR: -Posible fuera de juego.

Árbitro: -Gol. Para mí, gol legal.

VAR: -Una abierta, vuelve, vuelve. Desde el inicio. Dame esa jugada de posible falta, quiero ver. La close up, ahí.

AVAR: -Falta.

VAR: -Seguí, seguí. Es falta, cierto. Ahora quiero la toma abierta.

AVAR: -Espere, estamos chequeando el app.

VAR: -Quiero ver ese posible fuera de juego.

VAR: -Claus, te recomiendo un OFR [revisión] por posible falta en el inicio del app.

Lionel Messi espía cómo Raphael Claus observa la revisión de la jugada de su gol, que no será convalidado.

Operador: -¿Le mostramos esta?

VAR: -Esa, la close up.

VAR: -Claus, esa es la mejor toma.

Árbitro: -Mostrame toda la jugada.

VAR: -OK, plano abierto. Seguí ahora. Velocidad normal. seguí.

VAR: -Claus, nuestra opinión es que es una falta en ataque.

AVAR: -Él no habló qué va a hacer ni qué tarjeta va a quitar.

VAR: -Claus, ¿vos vas a reiniciar? ¿Con qué? ¿Y qué tarjeta?

Árbitro: -Voy con falta.

AVAR: -Va a quitar tarjeta, mira el número del jugador.

VAR: -Sin tarjeta. Número 21. Ya vi.

Las protestas de Messi a la terna brasileña que arbitró el empate entre la Argentina y Paraguay. Crédito: JOSE BRUSCO/POOL ARGRA

