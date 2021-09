Vélez - Aldosivi: horario, TV y formaciones del partido del Torneo 2021

Vélez Sarsfield, undécimo en el Torneo 2021 pero primero en la tabla general de la temporada para la Copa Libertadores 2022, recibe este sábado a Aldosivi de Mar del Plata, que llega tras cuatro derrotas consecutivas, en uno de los partidos con los que comienza la 12ma. fecha del campeonato. El compromiso se lleva a cabo en el estadio José Amalfitani del barrio de Liniers, desde las 15.45, con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de Fox Sports Premium.

Vélez jugó seis veces ante Aldosivi y nunca perdió, sumando tres triunfos y tres empates. Vélez, que posee uno de los mejores planteles de la LPF, mira con atención dos tablas: la del actual certamen, que lo ubica 11mo. a nueve unidades de los punteros Talleres de Córdoba y Lanús, y la general y clasificatoria para las copas internacionales, en la que es puntero con 45 puntos, gracias a la gran campaña que realizó en la Copa de la LPF.

La diferencia que separan al equipo de Mauricio Pellegrino de la cima no es mucha, aunque son demasiados los equipos que están en el medio y eso le hace difícil al equipo de Liniers meterse de lleno en la lucha por el título. Federico Mancuello y el delantero Lucas Janson, por molestias musculares, están en duda. En reemplazo del ex Independiente podría ingresar Gerónimo Poblete y por Janson el sustituto sería el ex Racing Ricardo Centurión.

Fernando Gago, DT de Aldosivi, y Néstor Pitana, el árbitro del encuentro ante Godoy Cruz, discuten en un final picante

Aldosivi, con la dirección técnica de Fernando Gago, atraviesa una crisis con cuatro reveses consecutivos y solo un triunfo en las pasadas seis fechas. La goleada de 1-4 sufrida como local ante Godoy Cruz fue muy dura y los hinchas, pese a que no pueden concurrir al estadio están muy insatisfechos con esta actualidad, que para colmo se vio potenciada por un grupo de inadaptados que agredió luego del encuentro a los futbolistas apedreando el micro con el que salieron del estadio.

En Aldosivi siguen apostando a Gago, por su estilo de juego, ofensivo y con buen trato de balón, con generación de juego, pero el equipo marplatense hoy tiene el peor promedio y en la temporada 2022 si no mejora es un gran candidato al descenso. En el “Tiburón” no jugará Joaquín Indacoechea (sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha) y podrían volver Francisco Cerro y Malcom Braida tras recuperarse de su lesiones.

Las probables formaciones

Vélez : Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Santiago Cáseres y Federico Mancuello o Gerónimo Poblete ; Luca Orellano, Thiago Almada y Lucas Janson o Ricardo Centurión; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Santiago Cáseres y Federico Mancuello o Gerónimo Poblete ; Luca Orellano, Thiago Almada y Lucas Janson o Ricardo Centurión; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino. Aldosivi : José Devecchi; Emanuel Iñíguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Gastón Gil Romero, Francisco Grahl, Francisco Cerro y Malcom Braida o Gastón Lodico; Martín Cauteruccio y Federico Andrada. DT: Fernando Gago.

: José Devecchi; Emanuel Iñíguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Gastón Gil Romero, Francisco Grahl, Francisco Cerro y Malcom Braida o Gastón Lodico; Martín Cauteruccio y Federico Andrada. DT: Fernando Gago. Árbitro : Andrés Merlos.

: Andrés Merlos. Estadio : Vélez Sarsfield.

: Vélez Sarsfield. Hora de inicio : 15:45.

: 15:45. TV: Fox Sports Premium.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2022. Colón ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2021 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield (ganador de la Zona Complementación de Copa de la Liga Profesional) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.