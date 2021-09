Quién es Cacique Medina: el cono de silencio del director técnico que se parece a Marcelo Gallardo y al que quieren los grandes

Marcelo Gallardo había abandonado las gambetas por los pizarrones en junio de 2011. Dos títulos locales en el cierre de su carrera le pusieron la rúbrica a su trayectoria. En Nacional, de Montevideo, hizo un curso acelerado de exjugador a conductor. Y logró el Apertura siguiente, desde el otro lado del mostrador.

Alexander Cacique Medina, un uruguayo corajudo, delantero prepotente, lo siguió como si se tratara de su propia sombra. Disfrutó en el campo de juego el sorpresivo y breve paso del Muñeco en el banco de los suplentes, se retiró en Fénix, se presentó como DT en las inferiores de Nacional y, cuando vio la oportunidad, dio el zarpazo en primera. Logró dos trofeos en 2018.

Alexander Medina suele ser enérgico sólo de vez en cuando al borde del campo de juego. DIEGO LIMA - AFP

“Marcelo había dejado de jugar y le dieron el cargo de entrenador. Al principio era todo una incertidumbre pero luego tuvo un crecimiento increíble. En el arranque, los resultados no ayudaron, pero tuvimos una remontada muy grande y fuimos campeones. Es muy inteligente, tiene mucho carisma y un grupo de trabajo muy bueno. Cuando tenía que ser autoritario lo era; cuando tenía que ser cercano al jugador, lo era. Es inteligente al manejar los diferentes tipos de liderazgo”, contó, tiempo atrás, el Cacique, nacido en Salto –como Cavani, como Suárez– el DT de Talleres de Córdoba, uno de los punteros del Torneo 2021, que este sábado se encuentra con Racing, en Avellaneda. Uno de los grandes que lo seducen: tiempo atrás San Lorenzo y, se cree que más adelante, River. Hasta Boca hizo una pregunta informal.

Enojado con la dirigencia porque el plantel perdió calidad y cantidad, hace tiempo que no habla en público. Se convirtió en el exitoso conductor del silencio.

La mejor actuación de Talleres

Decía, tiempo atrás: “Nuestro estilo se caracteriza por ser un fútbol de propuesta más que de respuesta. Tratamos de tener el dominio del balón, de jugar más tiempo en el campo rival que del propio. Tratar de crear circuitos, asociación por las bandas y finalización por dentro. Estamos convencidos de una idea: yo le tengo que transmitir a los jugadores esa idea”.

Lo consigue, con menos material que otros. La T es un espectáculo. Sin embargo, no disfruta el camino, en teoría, envuelto en cólera con Andrés Fassi, que aceptó la venta de Piero Hincapié, que estaba en la órbita, pero no así de Federico Navarro, un pichón de crack de 21 años, instalado sorpresivamente en la MLS.

El club cordobés, una suerte de paradigma del modelo privado, no pudo evitar tentarse con una oferta de casi cinco millones de dólares. El club está ordenado y los hinchas recuperaron el orgullo por el escudo. “Respeto la posición de un gran entrenador como lo es Alexander. Es totalmente entendible que quiera tener los mejores jugadores y tratar de que no se los lleven. Yo prefiero un entrenador proactivo y que me exija buenos planteles y buenos jugadores. Estamos contentos. Hace mucho que Talleres no estaba puntero. Hay una tabla de posiciones futbolística y una institucional. En la institucional también estamos muy bien. No se le debe un peso a nadie, es un club totalmente saneado”, contaba el dirigente. La última vez que el DT se presentó frente a los micrófonos fue el domingo 1° de agosto, en el 0-0 con Boca.

En primera persona

Tal vez, atraviese la línea de la grandeza más allá de diciembre. Siempre, con un muñeco frente al espejo. Recuerda Medina los viejos buenos tiempos. “Los grandes entrenadores a nivel mundial siempre son mirados como referencia para otros entrenadores, en este caso con Gallardo no es la excepción”, decía el Cacique, que de todos modos se inclina por la exclusividad del camino.

Héctor Fértoli y Carlos Auzqui, dos de los descartes de los grandes, que se destacan en la T. Talleres Oficial

Y Talleres lo refleja en cuerpo y alma. “No me molesta que me comparen con Gallardo, estamos hablando del mejor o de uno de los mejores entrenadores de Sudamérica y uno del top mundial; entonces que comparen el juego de Talleres con River no me incomoda para nada, pero prefiero seguir mi camino. Quiero marcar mi propio estilo”, acepta el juego de las comparaciones. Aunque fue hace un largo tiempo: hoy, el único que habla es su equipo. Y suele dejarlo muy bien parado, con los descartes de los gigantes, los mismos que se lo quieren llevar.