Vélez-Argentinos, por la Superliga: horario, TV y formaciones

Argentina Superliga | Fase de grupos Sin Comienzo P Vélez Sarsfield P Argentinos Juniors

Vélez recibe a Argentinos este domingo en el estadio José Amalfitani, por la fecha 22 de la Superliga. El partido se juega a las 21.50, con el arbitraje Néstor Pitana y es televisado por Fox Sports Premium.

Vélez, que debe un juego ante Godoy Cruz -a jugase el 4 de marzo-, tiene 33 puntos y está cerca de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2021, donde se posiciona Argentinos (36).

El entrenador velezano, Gabriel Heinze, analizó el partido en contacto con la prensa: "Argentinos es un equipo bien trabajado y jugando de una manera que lo hace ser protagonista de la Superliga. Es un equipo que sabe lo que hace". Sus dirigidos cortaron el mal inicio del año, con dos empates y una derrota, cuando golearon la semana pasada a Arsenal por 4-0 en Sarandí. Por eso repite el mismo once inicial para este partido. Además, Heinze, que termina su vínculo en junio, mostró su enojo por la venta del volante Gastón Giménez a Chicago Fire de Estados Unidos: "No estoy conforme, no fue lo que se había acordado y hablado. Las cosas se deben organizar distinto, antes porque da tiempo a planificar".

Por su lado, en Argentinos aguardan por la recuperación del delantero uruguayo Santiago Silva, quien sufrió un traumatismo en el gemelo derecho contra Patronato de Paraná (1-1), y en caso de no estar disponible, el colombiano Edwar López lo reemplazaría.

El Bicho se quedó afuera de la Copa Sudamericana cuando el pasado martes igualó con Sport Huancayo, de Perú, sin goles como visitante. En el historial, Vélez ganó en 60 ocasiones, empataron 38 veces y Argentinos se impuso en 34.

Posibles formaciones

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Matías De Los Santos, Gastón Giménez, Luis Abram y Braian Cufré; Pablo Galdames, Mauro Pittón, Thiago Almada y Ricardo Centurión; Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Lucas Hoyos; Matías De Los Santos, Gastón Giménez, Luis Abram y Braian Cufré; Pablo Galdames, Mauro Pittón, Thiago Almada y Ricardo Centurión; Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze. Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Marcos Angeleri, Miguel Angel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Francis Mac Allister y Fausto Vera; Nicolás Silva y Matías Romero; Gabriel Hauche y Edwar López. DT: Diego Dabove.

Lucas Chaves; Marcos Angeleri, Miguel Angel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Francis Mac Allister y Fausto Vera; Nicolás Silva y Matías Romero; Gabriel Hauche y Edwar López. DT: Diego Dabove. Árbitro: Néstor Pitana.

Néstor Pitana. Estadio: Vélez.

Vélez. Hora: 21.50.

21.50. TV: Fox Sports Premium.