Argentina Copa de la Superliga | Cuartos de final Entretiempo 0 Vélez Sarsfield 0 Boca Juniors

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2019 • 20:25

Vélez quiere marcar la diferencia en el primer duelo ante Boca. No es un trámite sencillo, porque los dos saben que no pueden cometer errores. Demasiada tensión para el primer capítulo y el resultado de ese escenario ofrece poco juego en Liniers, para el choque más atractivo de la fecha 5 de la Copa de la Superliga . El partido es televisado por TNT Sports.

El equipo que conduce Gustavo Alfaro que viene de eliminar en la etapa anterior a Godoy Cruz de Mendoza, llegó a la casa de Vélez con le idea de eludir las estrategias del conjunto de Liniers. Con Mauro Zárate en el centro de la escena el conjunto xeneize intentó golpear al equipo de Gabriel Heinze, pero no encontró claridad en los metros finales. Buscó con Pavón por el costado derecho y con Ábila por el centro del ataque, pero tuvo poca acción en ese sector del campo.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Para Vélez el desarrollo fue de mucha dinámica y sin renunciar a su propuesta. No fue sencillo, porque se encontró con un rival que se ocupó de cortar los circuitos de juego del equipo local. Sin embargo, el Fortín tuvo alguna oportunidad que no pudo resolver con calma Vargas. Fue interesante lo que produjo Thiago Almada, aunque no fue lo suficiente para que Vélez tuviera más oportunidades frente al arco de Andrada.

La revancha será el jueves próximo a partir de las 21.10, en La Bombonera, y el que acceda a semifinales se encontrará en esa instancia con el vencedor de la llave que dirimirán Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.