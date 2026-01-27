Vélez le ganó a Talleres en un partidazo: el equipo de Tevez pateó 21 veces al arco y perdió

Vélez le ganó por 2 a 1 a Talleres, en un partidazo, jugado esta tarde bajo el calor agobiante de Liniers. En un campo de juego en pésimas condiciones (cuesta creerlo, en una entidad que hizo un culto en ese rubro), el Fortín y la T crearon un espectáculo formidable.

Ganó Vélez, que suma dos triunfos en serie. Sin embargo, cuesta creerlo: Talleres pateó 21 veces, pero sin puntería, atrapado en las garras de Alvaro Montero, el arquero colombiano que reemplazó a Tomás Marchiori, una decisión arriesgada de Guillermo Barros Schelotto. Que no solo no se saludó con Carlos Tevez, con quien compartió muchas temporadas en Boca. En realidad, ni se miraron.

Todo tiene su historia.

CON CALOR Y SIN SALUDO: Guillermo y Tevez, cada uno en su banco en la previa de Vélez vs. Talleres en el Amalfitani.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/a3MhTJgKtT — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026

Guillermo ya era ídolo cuando el Apache daba sus primeros pasos como futbolista: fueron compañeros en la era dorada de Boca con Carlos Bianchi. Incluso, brillaron como socios dentro del campo de juego. Juntos, levantaron la Copa Libertadores 2003 (tras vencer al Santos en la final) y la Intercontinental (triunfo contra el Milan por penales). La coronación en la Sudamericana 2004 fue su último título como compañeros.

“Vivimos muchas cosas juntos como compañeros y después como entrenador y jugador, y nada más. Fui a saludar al técnico rival. La verdad es que no tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego. Lo respeto como persona y como jugador, como excompañero, como a muchos y nada más. Hoy jugué contra él y lo fui a saludar, nada más”, contó Guillermo en el anterior cruce, en el que ganó la T por 1 a 0.

Maher Carrizo y Joaquín García, el autor del gol del triunfo JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

El quiebre en la relación entre Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez se originó principalmente por tensiones durante la etapa DT-jugador (2016-2018), marcadas por la falta de minutos del delantero, la salida de Tevez a China en 2016 supuestamente sin aviso previo, y el relegamiento del Apache al banco en la recordada final de la Copa Libertadores 2018 frente a River.

En el enfrentamiento anterior, Bianchi observó desde uno de los palcos a sus ex dirigidos Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez, conductores de Vélez y Talleres de Córdoba, respectivamente, que se saludaron cordialmente antes del choque por la 14° fecha del torneo Clausura.

Guillermo Barros Schelotto fue el wing que armó esa dupla irrompible con Palermo, vestido con un elegante traje azul y una camisa celeste. Gustavo, el que aportó pinceladas en la primera Copa Libertadores 2000, más descontracturado, y Tevez, una de las grandes figuras bajo el ala del Virrey en su segundo ciclo, en 2003, por momentos compartiendo un tridente con Guillermo y el Chelo Delgado.

Carlos Tevez, con un nuevo ayudante, Luca Marcogiuseppe JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Carlos Tevez, en su momento, reveló detalles de la tensa relación con Guillermo. “No me veía otro año en el club si él seguía. Sentía que no iba a jugar pasara lo que pasara”, contó en diálogo con TyC Sports.

“Tuvimos muchas charlas con Guillermo y las cosas que tenía que decirle se las dije en la cara. Si yo no estaba en Boca, seguro esas situaciones no me las bancaba. Sufrí la falta de respeto. Yo estoy en el club que amo y quiero, por eso permitía cosas que quizá en otro momento no iba a permitir. Para no entrar en conflicto, me comí muchas cosas que en otro club no me comería”, contó Apache.

Luego del partido, el Mellizo disparó: “¿Por qué no lo saludé? Por nada especial. No hay ningún motivo por el cual saludarnos o no". Ante la insistencia periodística, advirtió, con picardía: “A veces se saluda, a veces no. No tengo nada que decir y si tuviera algo que decir de Tevez, se lo diría yo a él”.

¿El partido? También fue una buena historia que contar. Ganaba Talleres: centro de Giovanni Baroni y frentazo de Augusto Schott: se trata de la segunda asistencia para el juvenil de 17 años.

Dos cambios hizo el Mellizo en el entretiempo: entre ellos, Maher Carrizo, que está a punto de seguir su carrera en el exterior. Manu Lanzini, con un tiro libre, selló el 1-1. Del tanto tuvo responsabilidad del arquero Herrera y, sobre todo, el armado de la barrera, que se desarmó, y por allí pasó el balón.

Talleres jugaba mejor, llegaba con decisión, pero Vélez lo dio vuelta con un bombazo de Joaquín García, que había entrado un puñado de segundos antes, en reemplazo de Jano Gordon. García, el 23 de enero del año pasado, había sufrido una grave lesión en el tobillo derecho, en un partido frente a Tigre, en Victoria. Volvió, convirtió y fue pura emoción.

EL HÉROE, EMOCIONADO: Joaquín García, autor del gol para el 2-1 de Vélez ante Talleres en el Amalfitani, habló sobre lo que significó volver tras la lesión.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fgBfk1NdFm — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026

Cerca del final, un pelotazo que le pegó a Gabriel Báez en el área fue considerado penal por Yael Falcón Pérez, a instancias de su asistente. El balón no le pegó en el brazo. “En el hombro y la cabeza”, advirtió cinco minutos después el juez, luego de la correcta advertencia del VAR.

En el cierre, empató Talleres con un cabezazo de Valentín Dávila, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Y en la jugada siguiente, Maher Carrizo casi levanta el estadio: pudo ser un golazo. Al final, el 2-1 tuvo sabor a poco. Pudo ser un 5-4, un 4-5, en realidad. El fútbol, contra todos los pronósticos, sigue en pie un martes de enero a la tarde, bajo el calor de 30 grados.