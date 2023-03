Vélez - Platense: el debut de Ricardo Gareca tuvo dos goles de “flipper” y un empate con sabor a poco

Y una noche Ricardo Gareca volvió a Vélez. El entrenador regresó luego de diez años y vivió sensaciones especiales. Recibió la ovación de la gente y nuevamente sintió ese cosquilleo especial de quien además de haber dejado una huella como jugador y entrenador en Liniers es hincha de El Fortín. “Gracias por darme la oportunidad de estar en Vélez. A uno le trae recuerdos de todo tipo… Para mí es un honor que Vélez se haya fijado en mí. Les agradezco por confiar nuevamente en mí”, había dicho el Tigre el jueves pasado en su presentación, donde estuvo sentado con su amigo (y manager) Christian Bassedas, hombre clave para sellar el regreso. El capítulo (II) empezó con un empate con sabor a poco ante Platense (1-1), por la 7° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los hinchas, que ya le habían dado una cálida bienvenida entresemana, lo aplaudieron con fuerza cuando vieron su imagen en el cartel electrónico. Y en la platea, se preparó un cartel gigante con cartulinas azules y blancas que señalaban la figura de un tigre y el nombre “Gareca” con letras azules sobre un fondo blanco. Gareca salió al campo de juego pero pretendió pasar algo inadvertido “Miren, miren... qué locura, miren miren qué emoción... Este es el famoso Tigre que volvió a Vélez para ser campeón” , fue el canto con el que lo recibieron los simpatizantes. Él agradeció dejando caer alguna lágrima de emoción y saludando a los cuatro costados del José Amalfitani.

La primera decisión que tomó Gareca, incluso antes de saludar afectuosamente a Martín Palermo (DT del Calamar) y más allá de elegir la formación titular, fue hacer un cambio minutos antes del encuentro. Terminó ingresando Walter Bou en reemplazo de Lucas Janson, que acusó una molestia en el aductor. El desafío para el Tigre era levantar a un equipo que nunca encontró el rumbo de la mano de Alexander Medina, más allá de aquel recordado partido ante River en Liniers por la Copa Libertadores 2022.

“La chance de Ecuador se dilató demasiado, las conversaciones, había un gran interés pero llegó un punto en el que pasó lo que pasó y que de pronto no se resolvía. Desde que se comunicaron conmigo y hasta el primer contacto con Vélez pasaron casi 50 días. Entonces, en esas circunstancias, y me llamó Christian (Bassedas). Cuando hay una amistad y que Vélez me da de nuevo la posibilidad… Tantos años afuera. La liga argentina es hermosa, de haberla vivido y desde el extranjero, la repercusión que tiene. Volver a estar en mi país, si existía la posibilidad de quedarme en la Argentina sabía que iba a ser complicado volver a irme afuera”, explicó el Tigre para dejar en claro por qué le dijo que sí a Vélez. En su anterior ciclo, conquistó 4 títulos (en ese lapso conquistó el Clausura 2009, Clausura 2011, Inicial 2012 y el Campeonato 2012/13.) tras dirigirlo en 254 partidos: ganó 130, empató 65 y perdió 59.

Ricardo Gareca en su regreso a Vélez, dando indicaciones en el partido ante Platense Télam

Vestido con ropa deportiva, Gareca recurrió a un esquema táctico que venía utilizando en el seleccionado de Perú (4-2-3-1) , y que también había usado en su primera etapa en Liniers. Y la primera emoción llegó a los dos minutos, con un desborde de Walter Bou por la izquierda y un centro atrás que finalizaba en gol de Lucas Pratto. Fue la primera experiencia del Tigre con el VAR en el fútbol argentino. El juez principal, Darío Herrera, escuchó a Silvio Trucco (a cargo de los monitores en Ezeiza) y terminaron cobrando el off-side, validando lo sancionado por el línea 1. El hombro de Bou estaba adelantado, por delante de Marco Pellegrini, el último hombre de Platense.

Encima Vélez se pudo quedar con diez jugadores por un terrible planchazo de Valentín Gómez sobre Ronaldo Martínez sobre el costado derecho. Herrera amonestó al lateral de Vélez y el VAR no intervino para modificarle el fallo al juez.

Fútbol de Primera División. Vélez Sarfield vs Platense. Luciano Gonzalez

En el primer tiempo Gareca no dio muchas indicaciones. Eso sí: se lo vio inquieto, caminando por al lado del banco y yendo y viniéndose a sentar a veces para conversar con sus colaboradores. Se lamentó por los goles perdidos por Pratto, Gianetti (cabezazo tras un córner de Bou) y Florentín (otro golpe de cabeza). A los 27 minutos, le rebotó una pelota en el pie tras un ataque impreciso de Osorio.

Antes del final del primer tiempo Gareca se dio el gusto de festejar su primer gol en el regreso: vio entrar el cabezazo de emboquillada de Abiel Osorio a los 41 minutos del primer tiempo y levantó los puños lo más arriba posible.

lucas Pratto intenta escapar a la marca de Iván Rossi Luciano Gonzalez

En la segunda etapa sí se lo vio mucho más enérgico en las indicaciones al Tigre al borde de la línea de cal. “¿Qué pasa, Bocha?”, le preguntó a su ayudante de campo. Es que la intensidad y el juego de Vélez habían decaído. Y el equipo perdía muy rápido la pelota. Por eso no sorprendió que Platense llegue al empate de la mano de Nicolás Castro. Tras una buena jugada colectiva del Calamar, que incluyó un taco de Taborda, Castro remató con zurda desde afuera del área, el balón se desvió en la cabeza de Gianetti y se metió junto al palo derecho de Burián.

Gareca perdió la paciencia y metió tres cambios juntos: ingresaron Gianluca Prestiani, Lenny Lobato y Mateo Seoane por Ordoñez, Osorio y Julián Fernández. Y enseguida se agarró la cabeza porque Vélez tuvo el segundo por duplicado, con un remate de Bou que Macagno mandó al córner. El local pareció acusar el desgaste y el visitante terminó mejor posicionado desde las respuestas físicas.

En el torneo, Vélez venía de ganarle a Talleres por 2-1 en Córdoba, partido dirigido interinamente por la dupla Claudio bravo mientras que Platense había empatado con Central Córdoba por 1-1 como local. El debut de Gareca no fue el esperado desde el resultado ante el Calamar, pero la gente sigue ilusionada.

