Vélez sigue de capa caída, ahora con Barros Schelotto: en el debut del DT, derrota contra Riestra

La presentación fue propia de una figura. Del regreso de una estrella internacional a nuestro medio. Guillermo Barros Schelotto está de vuelta en el fútbol argentino. Ídolo y figura como jugador de Boca, de paso efervescente como entrenador (varias luces, unas cuantas sombras, entre ellas, la final de Madrid) construyó una carrera en el exterior. Algunas buenas, otras no tanto. En Estados Unidos y el seleccionado de Paraguay, años después del impacto en Lanús, en donde es una estatua viviente.

Ahora, en Vélez, empezó otra aventura. Las luces de su imagen le dieron paso a un equipo que está en plena etapa de reconstrucción. Hace tiempo que el campeón de la Liga Profesional quedó en el recuerdo. La derrota contra Riestra fue una clara muestra.

Agustín Bouzat hizo todo lo que pudo; no alcanzó Fotobaires

La prepotencia ofensiva que suele darle a sus equipos se vio (y se diluyó) rápido, con un cabezazo de Braian Romero que chocó con las manos de Ignacio Arce, antes de impactar en el travesaño. Parecía que Vélez se lo llevaba puesto a Riestra, aunque duró un suspiro. A los 7 minutos, después de un lateral (Guillermo se quejó de dónde se sacó, como Fernando Gago en un Boca-Racing), Antony Alonso envió un centro que cabeceó Jonathan Herrera con alma y vida.

El silencio tomó la posta en Liniers, luego de tanta algarabía y esperanza.

Silbidos, tensión y hasta reproches de Guillermo a sus jugadores. No tiene fortuna Vélez: un pase genial de Maher Carrizo (imperial por el sector derecho), encontró una definición exquisita de Romero, pero no fue celebrado por una leve posición adelantada. Vélez busca, intenta, pero no puede. Como si se tratara de un maleficio.

El reclamo de Guillermo Barros Schelotto ante juez de línea 🗣️#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZEVqlxeUsO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2025

Juega con un elenco de jóvenes, algunos ya instalados en la elite, otros con un recorrido que apenas empieza. El Mellizo dispuso sobre el césped en el choque con Riestra a Jano Gordon, de 20, la vuelta de Valentín Gómez, de 21, Álvaro Montoro, de 17, Maher Carrizo, de 19, dispuso el ingreso de Christian Ordóñez, de 20.

Se convirtió en una formación monótona, previsible. Atacaba, sí (lógica pura, en su cancha, ante su gente y contra un rival que supo ser del ascenso profundo), pero lo hizo con movimientos parsimoniosos, impropios de un equipo que salió campeón hace tres meses y que esta semana va a debutar en la Copa Libertadores. Este miércoles, hará su presentación copera contra Peñarol, que navega por la mitad de la tabla en el campeonato uruguayo.

La celebración de Deportivo Riestra en Liniers Fotobaires

El ingreso de Machuca le brindó una mayor recepción ofensiva al equipo local, que de todas maneras, avanzaba sin optimismo, como si los minutos que quedaban resultaban una misión imposible. En el cierre, la pelota le pegó en una mano a Bracamonte en el área, pero el juez (y el VAR) decidió que no era penal, porque el balón picó, antes de tocar en la mano del defensor, que en el cierre fue expulsado, por una doble amonestación.

Todo Vélez reclamó penal por una mano en el área de Riestra 🧐#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/y8W6GZ0MlI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2025

Guillermo pretendía que el joven Gordon no sacara el lateral, para obligar a Leandro Rey Hilfer a que fuera a revisar la acción bajo el ala de la tecnología. Al final, todo siguió. Vélez y su desesperanza, en un nuevo capítulo, ahora con el Mellizo, que no logró levantarlo.

El equipo local está lejos de la clasificación entre los mejores ocho, todo un síntoma de su actualidad. Riestra, en cambio, está quinto, a tiro del pase a los octavos de final. Y le lleva 8 puntos a Vélez, que hace todo lo que está a su alcance. Y no le sale ni el tiro del final.

Compacto de Vélez 0 vs. Riestra 1

LA NACION