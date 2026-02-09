Vélez vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del duelo por al Torneo Apertura

Claudio Úbeda, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Vélez. La novedad es el regreso de Miguel Merentiel, que se recuperó de su lesión: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel.

Miguel Merentiel vuelve a Boca tras la lesión Gonzalo Colini

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto, DT del Fortín, eligió al siguiente equipo para recibir a Boca: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza y Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini; Florián Monzón.