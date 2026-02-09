Vélez vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del duelo por al Torneo Apertura
Se miden en el José Amalfitani por la 4° fecha del certamen local
Se aproximan ambos
Llegó Vélez. Después Boca, que tiene a Paredes como conductor. Sin embargo, no son profundos como para abrir el marcador.
Vélez maneja la pelota
El equipo de Barros Schelotto es el que maneja la posesión con llegadas que no son claras, pero con la intención de inclinar la cancha. Boca aprovecha los espacios para salir jugando con Paredes como eje.
Buen intento de Zenón
Cuando Paredes agarra la pelota, Boca es peligroso. Armó juego por el medio y abrió con Barinaga. El lateral lo vio a Zenón por el otro lado y el volante enganchó y remató al arco. Potente, pero a las manos de Montero.
Emparejó Vélez
Luego de las llegadas de Boca, el local encontró la pelota y empezó a atacar a Boca. Lanzini es el que maneja los hilos del equipo de Guillermo Barros Schelotto.
Sigue atacando Boca
Muy activo el visitante. Paredes recibió de Blanco y probó desde afuera del área. Montero, muy atento, se quedó con el remate.
Ahora por el otro lateral
Blanco recibió solo por izquierda. No se sabe si quiso enviar un centro o remató al arco. Casi se mete por el primer palo del arquero Montero.
Se adelanta Boca
Toma protagonismo el Xeneize. Paredes se adelanta y recibió una infracción por una acción individual. Pelota parada preparada con Barinaga a la derecha, centro y toque de Costa que casi termina en gol.
¡Se juega!
En marcha uno de los duelos de la cuarta fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Nazareno Arasa y Nicolás Ramírez está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Vélez y Boca ya están en el campo de juego del José Amalfitani. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Paredes, por el lado de los visitantes, y Gómez, en el local.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios de la Bombonera tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
¿Llega Cetré?
Una de las informaciones que surgió en las últimas horas es que Edwin Cetré podría convertirse en jugador de Boca esta semana. El pase del colombiano a Athletico Paranaense se frustró y el extremo se podría convertir en nuevo futbolista del Xeneize.
El historial
Vélez y Boca jugaron 179 partidos. El Fortín ganó 46, mientras que el Xeneize obtuvo 89 partidos. Los 44 duelos restantes fueron empates. La última vez que se midieron estos equipos fue el 27 de noviembre del 2024, por la semifinal de la Copa Argentina. Aquella noche en Córdoba ambos equipos protagonizaron un partidazo que ganó Vélez 4 a 3.
La entrada en calor
Los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego del José Amalfitani de Liniers a realizar los movimientos previos al partido.
Formaciones confirmadas
Claudio Úbeda, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Vélez. La novedad es el regreso de Miguel Merentiel, que se recuperó de su lesión: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel.
Por su parte, Guillermo Barros Schelotto, DT del Fortín, eligió al siguiente equipo para recibir a Boca: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza y Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini; Florián Monzón.
Cómo ver online Vélez vs. Boca
El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Vélez vs. Boca
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, que viene de derrotar a Newell’s y quiere obtener sus primeros puntos de visitante, visita al Fortín, que en la última fecha igualó ante Independiente. Los dos buscarán los tres puntos que les permitirá ser líderes en el cierre del domingo. El partido, correspondiente al grupo A, comienza a las 22.15 y el árbitro será Nazareno Arasa.
