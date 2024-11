Vélez vs. Lanús, por la Liga Profesional 2024: día, horario, TV y cómo ver online

La fecha 23 de la Liga Profesional 2024 tendrá el próximo miércoles cuatro partidos con la presentación en uno de ellos del líder del certamen, Vélez Sarsfield, frente a Lanús. El encuentro está programado a las 19.15 en el estadio José Amalfitani y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Fernando Echenique, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.65 contra 6.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.80.

La previa de Vélez Sarsfield vs. Lanús, por la Liga Profesional 2024 Canchallena

El Fortín expondrá la cima del torneo con el resultado de su único escolta, Huracán, puesto porque el Globo visita este lunes a Atlético Tucumán. El conjunto de Gustavo Quinteros domina la clasificación con 34 unidades producto de 12 triunfos, siete pardas y tres caídas y tiene la certeza de que con una victoria seguirá en lo más alto más allá del resultado que obtengan los dirigidos por Frank Darío Kudelka en el norte de la Argentina. El equipo del barrio porteño de Parque Patricios suma 42 gracias a 11 alegrías, nueve igualdades y dos derrotas y tiene ante sí la chance de volver al primer lugar al menos hasta que se presente el puntero.

Vélez necesita volver al triunfo tras igualar ante Deportivo Riestra 1 a 1 para pisar fuerte en el epílogo de un certamen en el anhela dar la vuelta olímpica. Si bien no perdió en los últimos seis cotejos, igualó cuatro de ellos y los clubes que estaban por detrás se le arrimaron. No solo Huracán, sino también Racing -le ganó el domingo a San Lorenzo 2 a 1 y está solo tres puntos-sino también River Plate, Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe. A esos tres equipos le lleva siete unidades, una cifra todavía elevada teniendo en cuenta que restan apenas siete jornadas, pero que no es decisiva.

El Granate, semifinalista de la Copa Sudamericana 2024, no hizo un gran torneo porque tenía le cabeza en el plano internacional y está 18° con 27 puntos cosechados en seis triunfos, nueve empates y siete caídas. Sin embargo, enderezó el rumbo con dos triunfos y una parda en los últimos tres cotejos y apunta a llegar a la próxima edición del segundo certamen más importante del continente. Actualmente, marcha 13° en Tabla Anual con 50 tantos a solo tres de Independiente, el último conjunto que está en zona de acceso a torneos internacionales.

Lanús lleva tres partidos sin derrota en la Liga Profesional y apunta a clasificar a un certamen internacional Fernando Vergara - AP

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la Liga Profesional 2023 con triunfo 1 a 1 de Vélez como visitante con gol de Walter Bou, jugador que actualmente milita en Lanús.

LA NACION