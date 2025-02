El DT Sebastián Domínguez, en un momento crítico en Vélez: reafirmó su continuidad y les respondió a los que lo califican como “panelista”

Es un momento inquietante e impropio para un campeón. Resulta increíble el presente del último equipo que se quedó con la corona del fútbol doméstico. Vélez acumula derrotas y en el Torneo Apertura todavía no pudo ganar, tiene nueve goles en contra y no marcó en cinco partidos. Las estadísticas son demoledoras. En ese contexto se multiplican las críticas para su entrenador, Sebastián Domínguez, y hasta algunos consideran que el ciclo que comenzó en esta temporada no debería continuar. Sin embargo, el técnico reafirmó su deseo de mantenerse en el cargo y le respondió a los que lo califican peyorativamente como “panelista”.

“Entiendo que hay gente que me llame ‘panelista’, pero fui futbolista más de 20 años y en este país fui campeón seis veces. Cinco de esos títulos los gané con Vélez. Si la manera de describirme es esa, habla más de la bronca que de otra cosa. Es algo que tendrán que resolver esas personas con ellos mismos”. La respuesta de Domínguez fue directa para aquellos que intentan aguijonearlo, porque antes de asumir en el club de Liniers y pasar por Tigre se desempeñó como analista en ESPN.

Lejos de salir del tema, Domínguez profundizó en esas críticas por su paso por la TV como comentarista: “Ser panelista fue una etapa más de mi vida. No creo que eso me descalifique como entrenador. Mi formación como DT es la misma que la de muchos otros colegas y mi experiencia dentro de la cancha es algo que nadie me puede quitar”.

Y continuó explicando las diferencias entre analizar fútbol en la televisión y dirigir un equipo profesional: “Son dos cosas completamente distintas. Desde un estudio de televisión se pueden dar opiniones con la información que uno tiene a mano, pero estar en el día a día con un plantel y tomar decisiones en el momento es otra historia. La gente que hace esos comentarios probablemente no ha vivido lo que significa dirigir un equipo”.

Incluso, le respondió a los que también consideran que no estaba lo suficientemente preparado para tomar el control de un equipo que fue campeón: “Siempre supe que este era un reto difícil. No vine a hacer una experiencia, vine porque creo en el proyecto y en lo que podemos construir. Vélez es un club grande, con una rica historia, y vamos a trabajar para estar a la altura”.

La goleada por 3-0 ante Independiente encendió las alarmas en Liniers y el murmullo por la gestión de Domínguez es cada vez más potente, sin embargo, el entrenador está confiado en seguir adelante: “No voy a renunciar. Por lo que siento por el club, quiero seguir intentándolo. Creo que podemos darlo vuelta”, afirmó el DT, que asumió el cargo tras la salida de Gustavo Quinteros.

En medio de este momento complejo, algunas versiones indicaban que la acumulación de derrotas generó tensiones en la relación entre el cuerpo técnico y los futbolistas de Vélez.. Domínguez también se refirió a este rumor: “En la semana los vemos bien y planificamos los partidos con confianza. Si en algún momento sienten que no les llego de la manera que necesitan, saben que estoy a disposición para dar un paso al costado. Pero hoy creo que podemos salir adelante”.

Desde el desembarco de Domínguez a Liniers, Vélez cayó en el debut ante Tigre (0-3), después no pudo superar a Platense (0-1), tropezó con Instituto (0-2) y fue goleado por Independiente (0-3). Apenas pudo sumar un punto por un empate sin goles frente a San Lorenzo. Ante este escenario el DT reconoció la falta de efectividad ofensiva y la debilidad defensiva: “El equipo ya venía con partidos complicados desde el año pasado. Respeto mucho el trabajo de Quinteros y queremos recuperar lo mejor que haya dejado él y cambiar lo que creemos que haya que modificar”.

