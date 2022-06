Vélez golpeó la mesa del fútbol argentino: contrató al capitán de la selección uruguaya, Diego Godín

Se confirmó de una manera muy especial. Su nombre genera todo un impacto, porque su jerarquía es absoluta. Entonces, la comunicación debía resultar igual de particular. Es que para Vélez es todo un golpe en la mesa del fútbol argentino, entonces entendió que debía hacerlo por redes sociales y con un personaje de la escena musical muy popular. El productor y músico Bizarrap, fanático del club de Liniers, se encargó, con un video, de anunciar el desembarco del defensor uruguayo Diego Godín para vestir los colores del Fortín en la próxima temporada.

El capitán de la selección de Uruguay necesitaba continuidad de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y como no tenía los minutos de juegos necesarios en Atlético Mineiro, tomó la determinación de dejar Brasil para sumar competencia en el fútbol argentino. Si bien no hay datos oficiales, las versiones indican que quedaría ligado a Vélez por 18 meses.

Godín, que comenzó su carrera en Cerro y pasó por en Nacional, Villarreal, Atlético Madrid, Inter, Cagliari y Atlético Mineiro, apenas pudo jugar 8 partidos en el fútbol de Brasil: uno por el Brasileirao, uno por la Copa do Brasil, uno por la Supercopa de Brasil, dos por la Copa Libertadores y tres por el Campeonato Mineiro.

El defensor de 36 años tenía contrato hasta diciembre de 2022 con el club brasileño, pero logró una rescisión de mutuo acuerdo. En su despedida publicó un comunicado en agradecimiento para Mineiro: “Hace unos meses llegué a una ciudad y un club donde me encontré con un montón de gente buena que me ayudó y facilitó mi día a día aquí. Por eso hoy quiero dar las gracias a todos los que trabajan en el Atlético Mineiro y hacen de éste un gran club. Me voy con la satisfacción de haber dado siempre en cada momento lo mejor de mí, con mucho profesionalismo, y haber respetado a todas esas personas que nunca olvidaré”.

Y agregó: “Quiero dar las gracias a todos los que trabajan en el Atlético Mineiro y hacen de éste un gran club. A la directiva, cuerpo técnico, todo el ‘staff’ que trabaja alrededor del equipo, y por supuesto a esa gran afición, la ‘masa do Galo’. Y una especial mención a mis compañeros, que son un grupo de campeones con mucha humildad, ¡y ahí es donde está el secreto del éxito de este equipo!”.

Luego, retuiteó el video de Bizarrap con un aviso hacia los hinchas de Vélez: “En camino y con muchas ganas!”.

En camino y con muchas ganas! 💪 https://t.co/imuSaZoqNO — Diego Godín (@diegogodin) June 21, 2022

Hace unos días, Alexander Medina, el entrenador de Vélez, se había comunicado con el experimentado zaguero para proponerle la posibilidad de desembarcar en el Fortín y allí comenzó a gestarse esta contratación. Incluso, el propio Godín explicó: “Me llamó el Cacique y hablé con él, tenemos una muy buena relación. Lo que he hecho en mis últimos dos años de carrera ha sido priorizar la selección por encima de todo . Cuando me fui al Cagliari preferí salir para tener más minutos sabiendo que me iba de un grande como Inter, que pelea los campeonatos, con el riesgo de ir a un equipo que peleaba la zona baja, pero siempre pensando en la selección. Luego salí de Cagliari, dejando Europa, resignando dinero. Y si ahora se tiene que dar el cambio porque es lo mejor deportivamente para llegar mejor al Mundial, lo voy a hacer”.

Incluso, el capitán de la selección de Uruguay explicó que el dinero no lo moviliza a la hora de tomar desafíos deportivos: “No me mueve otra cosa que no sea la selección, estar bien yo para ayudar al grupo desde donde me toque, sea jugando o desde afuera, pero estar bien para cuando el técnico me necesite”.

Godín a los 36 años acepta el desafío de jugar en el fútbol argentino AFP

Godín, también habló hace unos días sobre su falta de continuidad durante los últimos tiempos: “El mes pasado en el Atlético no tuve lesiones musculares, pero vengo arrastrando una tendinitis del tendón rotuliano desde hace un año. Por eso paré, por decisión mía, para hacer trabajos suplementarios y mejorar. Estuve 15 días parado, luego volví, jugué un solo partid El ir ganando minutos me va a ayudar a encontrar el mejor nivel de a poco”.

El impacto de la contratación de Godín es lógico, porque se trata de un futbolista de enorme trayectoria y jerarquía. Con Atlético de Madrid consiguió dos veces la UEFA Europa League, tres la Supercopas de la UEFA y una Copa América con la Selección de Uruguay. Además, logró un título en la Copa del Rey y la Liga y Supercopa de España con Atlético. Su más reciente consagración fue con Atlético Mineiro, en la Supercopa de Brasil.

Vélez dio el golpe en la mesa del fútbol argentino. Diego Godín, una pieza de lujo para el conjunto de Liniers y para el fútbol doméstico.