VIDEO: los goles de River vs. Belgrano en la final del torneo Apertura

River y Belgrano igualan 1-1 en la final del torneo Apertura. Facundo Colidio había puesto en ventaja al conjunto de Eduardo Coudet en el estadio Mario Alberto Kempes, pero Leonardo Morales empató rápidamente para el Pirata, que hasta el momento muestra mejores argumentos en Córdoba.

El delantero rafaelino, que ya había convertido el tanto del triunfo en la semifinal frente a Rosario Central, en el Monumental, aprovechó la primera llegada a fondo del Millonario para marcar el 1-0. El grito del exTigre llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Belgrano manejaba el trámite y acumulaba las aproximaciones más peligrosas.

Marcos Acuña buscó en profundidad a Tomás Galván, que parecía quedar encerrado contra la línea de fondo ante el cruce de Emiliano Rigoni. Sin embargo, el volante del Pirata se pasó en la carrera, quedó desacomodado y el volante de River le sirvió el gol a Colidio, que llegó solo para empujarla.

Aun así, el conjunto cordobés sostuvo la intensidad y enseguida encontró el empate. A los 26, tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Lucas Zelarayán, Leonardo Morales ganó en el área entre Lautaro Rivero y Aníbal Moreno -quien era su marca- y estampó el 1-1 con un cabezazo de pique al suelo, imposible para Santiago Beltrán.