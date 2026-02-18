Vinicius hizo todo: el golazo, la provocación y la denuncia de racismo; Prestianni se tapó la boca en la cancha y afuera

Vinicius es un combo inflamable en la cancha: puede ser un jugadorazo, un provocador y un denunciante. Casi todo al mismo tiempo. Un agitador con la pelota en los pies y un personaje con actitudes que a ojos de muchos resultan exasperantes. Puede incendiar un partido con sus golazos o por los encontronazos con los rivales, inclusive con hinchas adversarios. Es una bomba de relojería andante que estalló en el estadio Da Luz de Lisboa, testigo hace 20 días de un histórico 4-2 de Benfica sobre Real Madrid, equipos nuevamente protagonistas este martes de la ida de los play-offs por los 16Vos de final de la Champions League.

El triunfo por 1-0 de Real Madrid puso en el centro de la escena a Vinicius, con un estupendo remate cruzado al ángulo. Una belleza de gol que desató tempestades, con Gianluca Prestianni en el ojo del huracán. Iban cinco minutos del segundo tiempo cuando el brasileño acalló al estadio con una definición de crack. Pero enseguida se encendió la hoguera. Vinicius festejó el gol con un baile sensual, contoneando la cadera, en el banderín del córner, de cara a la tribuna.

Vinicius le avisa al árbitro Letexier que recibió un insulto racista de parte de Prestianni Captura TV

Así como el brasileño dejó fluir sus pasiones festivas, del lado de Benfica afloraron las pasiones furiosas, siempre subyacentes en el fútbol. El primero en ir a recriminarle al N° 7 fue Nicolás Otamendi, capitán de Benfica, con palabras para hacerle ver que su festejo se asemejaba mucho a una burla para los hinchas locales.

Con el juego a punto de reanudarse, ardió Troya. De un lado y otro de la línea central quedaron Vinicius y Prestianni a escasos centímetros. El ex-Vélez e integrante de la selección Sub 20 en el último Mundial, se estiró la parte superior de la camiseta para taparse la boca. Vinicius salió disparado hacia el árbitro francés François Letexier. Con sus maneras extrovertidas para expresarse y gestos ampulosos, denunció ante el juez que Prestianni le había dicho “mono”.

Letexier enseguida cruzó en alto los brazos, señal de que se activa el protocolo antiracista. Vinicius se dirigió a sentarse al banco de suplentes, en una decisión que se interpretó como que no estaba dispuesto a seguir jugando hasta que se tomara alguna medida contra Prestianni.

El ambiente se caldeó, en la cancha y en las tribunas. Mourinho le hablaba al oído a Vinicius y los jugadores de ambos equipos intercambiaban reproches y discusiones. Prestianni repetía que no le había dicho algo discriminatorio. No había manera de hacer lectura de labios a través de las cámaras porque Prestianni se había cubierto la boca con la camiseta. Y el único que había escuchado la expresión supuestamente xenófoba fue Vinicius, no había otros testigos.

Vinicius lleva la pelota, perseguido por Prestianni Pedro Rocha� - AP�

Sin la posibilidad de tomar alguna medida tras la denuncia del brasileño, el partido se reanudó tras 10 minutos de cabildeos. Los compañeros de Vinicius lo habrían convencido de seguir jugando y descartar la posibilidad de suspender el partido por racismo o xenofobia. En España, Vinicius consiguió que se le iniciara una causa a hinchas de Valencia por insultos racistas durante un partido.

En los 40 minutos más el descuento que quedaban por jugarse, Vinicius recibió un ensordecedor abucheo cada vez que tocaba la pelota. Igual, ese tipo de ambiente no lo suele cohibir, siguió pidiendo la pelota y buscando el arco de Trubin.

Cerca del final, antes de la ejecución de un córner, Vinicius se trenzó con Otamendi. El altercado fue más futbolístico, con la eterna división entre ganadores y perdedores. El zaguero central argentino se levantó la camiseta y le mostró los tatuajes en el torso de la Copa del Mundo y las dos copas América. Vinicius todavía no ganó ningún título con la selección de Brasil. Esta vez el ida y vuelta fue entre sonrisas, con chicanas y chanzas. No pasó a mayores, quedó en lo que se conoce como folklore del fútbol.

🌶️ CONTINÚAN LOS ROCES: ¡Nico Otamendi le mostró el tatuaje de campeón del mundo a Vinícius!



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/5R4DZTDxFZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 17, 2026

A Vinicus le quedaba otra polémica. Por su festejo en el gol había sido amonestado y a cinco minutos del final le cometió un foul desde atrás a Richard Ríos, cerca del área de Real Madrid. Pudo ser la segunda tarjeta amarilla, reclamada airadamente por José Mourinho, que terminó siendo expulsado y no podrá estar en el banco de los suplentes en el Santiago Bernabéu.

BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

Obviamente, las repercusiones estaban garantizadas después del partido. Las hubo, y muy fuertes. Kylian Mbappé fue terminante: “El N° 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, se tapó la boca para decirle cinco veces a Vini que era un mono. Lo escuché yo y también algunos jugadores de Benfica. Este jugador [por Prestianni] para mí no merece jugar más la Champions. No podemos dejar pasar este tipo de cosas porque es un mal ejemplo para los jóvenes. Hay que hacer algo".

Lo que Mbappé dijo sobre la polémica

Según el diario As, que se apoya en imágenes captadas por Movistar+, en medio de los incidentes, Mbappé lo acusó a Prestianni de “puto racista” en varias oportunidades.

El mensaje de Vinicius

La declaración de Vinicius tras el partido: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes" Instagram

En su Instagram, Vinicius publicó una historia en la que escribe que “los racistas son cobardes que necesitan taparse la boca para demostrar los débiles que son”. Expone su fastidio porque los responsables de tomar medidas no lo hicieron y que no se ejecutó el protocolo contra el racismo. “Nada de lo que ocurrió hoy es una novedad en mi vida ni en la de mi familia”, agregó.

La Confederación Brasileña de Fútbol se solidarizó con Vinicius: “Fue víctima de un acto de racismo. El racismo es un crimen y es inaceptable. No puede existir en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, vos no estás solo”.

A CBF se solidariza com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa.



Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum.



Vini, você não está sozinho.



Sua atitude ao… pic.twitter.com/rNGsZLvvpi — brasil (@CBF_Futebol) February 17, 2026

Federico Valverde, que debió ser expulsado por un golpe de puño a un rival, y Aureliem Tchouamení salieron en respaldo de Vinicius. El volante uruguayo expresó: “Le dijo algo feo, que no se debe decir. Es lamentable. Si te tapás la boca es porque estás diciendo algo malo”. El mediocampista francés agregó: “Vini nos dijo que le dijo mono. El chico [por Prestianni] dice que no le dijo nada, o maricón, o algo así”. Mourinho se paró en el medio del caso y deslindó alguna responsabilidad en el brasileño: “Hablé con los dos y cada uno me da una versión diferente. ¿El festejo de Vinicius? ¿En cuantos estadios hizo lo mismo? A partir de ese momento se acabó el partido".

El DT portugués hizo una fuerte acusación sobre el árbitro: “Tenía un papel que decía ‘Tchouameni, Carreras y Huijsen no podían ver amarilla’. Y no ha querido amonestar ni a Carreras, ni a Tchouameni. Se lo he dicho al árbitro. Porque tengo 1400 partidos con el culito en un banco y él sabía perfectamente a quién podía amonestar y a quién no. Sabemos cómo funciona la cosa”.

Fue golazo para un triunfo y el posterior escándalo. Vinicius de un lado, con su arte futbolístico y una grave denuncia. Del otro, Prestianni, el acusado que optó por no hacer hasta anoche ningún descargo, aclaración o pedido de disculpas, al igual que el club que lo contrata. En este caso, el código de los futbolistas de que “lo que pasa en la cancha, queda en la cancha”, no hace más que incriminarlo.

