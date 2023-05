Vinicius Jr. y el racismo: el pedido de “medidas drásticas” de Carlo Ancelotti, la exigencia de Real Madrid y el sentido posteo de Paul Pogba

escuchar

El técnico Carlo Ancelotti exhortó este martes a las autoridades competentes a tomar “medidas drásticas” contra los casos de racismo en los estadios de fútbol, dos días después de los insultos contra su delantero Vinicius en Valencia.

”Esto tiene que parar. Nos pasa cada día. Les pasa a muchos otros, a Vini pero a otros. Le dicen hijo de puta, maricón, que se muera tu padre, tu madre... No es una guerra, es un deporte. Es el momento, tenemos una gran oportunidad de parar esto”, afirmó Ancelotti este martes, antes del partido de Real Madrid contra el Rayo Vallecano, previsto para este miércoles, en el que Vinicius estará suspendido tras la tarjeta roja que recibió el domingo.

Vinicius Junior fue expulsado y recibió insultos. Alberto Saiz - AP

”Es un momento importante para tomar medidas drásticas. Las instituciones tienen una oportunidades, sobre todo ahora, para tomar medidas radicales en este tema importante”, insistió el técnico italiano.

”Para mí, es un momento que tiene que servir para todos. Queremos darle la vuelta a esta situación, todos, es muy mala para todos, nos gusta el fútbol, lo amamos, esperamos que sea lo más limpio posible... Estamos esperando a ver qué pasa. Tomar medidas es lo más normal para mí. Aquí miro a la federación y a LaLiga, y a la inteligencia de los aficionados de fútbol, y a la educación, sobre todo, a la educación de cada uno”, explicó.

”Condenar no es suficiente. Hemos empezado a condenar hace mucho tiempo. Después de condenar, tienes que actuar, y hasta ahora no se ha actuado. Es un problema de racismo y también de insultos. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan, porque este tema lo han resuelto hace mucho tiempo, en 1985, cuando fueron excluidos de las competiciones europeas, ahí resolvieron este caso. En los partidos de la liga inglesa no hay policía”, dijo comparando a España con Inglaterra.

Protocolo obsoleto y disculpas

“Aquí, se parece que se va a la guerra, tenés una camioneta en frente, al lado, del otro lado, atrás... ¿Qué es esto? En Inglaterra, este tema lo han resuelto mucho antes, tomando medidas muy drásticas·, denunció “Carletto”, que también atacó al protocolo antirracista “obsoleto” de la Liga española.

”El protocolo está obsoleto, yo creo que sí. El protocolo tenía que aplicarlo cuando llega el micro al estadio, porque ahí empezaron los insultos. Dos horas antes del partido, y no fue un caso aislado. Uno del Valencia decía que era un caso aislado. Claro, no eran 46.000 personas, y ahí pido disculpas, pero no eran uno o dos. El protocolo tiene que empezar ahí. Si empezás el protocolo en el minuto 70, te equivocaste, tenés que empezarlo dos horas antes del partido, y después durante el partido”, dijo.

Según Ancelotti, “España no es racista, también tengo que decirlo, pero hay racismo en España, sí, como en otros sitios, y esto tiene que acabar. Que cada uno haga lo suyo”.

Por su parte, Vinicius, que está “un poco triste” según su entrenador, no participó en la sesión colectiva de este martes en Valdebebas porque tenía “una molestias en la rodilla”.

”Ha tenido un golpe, no pudo entrenarse. Ahora vamos a ver la sanción que va a tener, evaluaremos darle días de descanso o no. Si son dos partidos, le voy a dar una semana de descanso, y si es solo un partido, no, empezará a entrenar para estar listo para el partido en Sevilla”, el sábado, explicó Ancelotti, en espera de la decisión de la comisión de disciplina de la federación.

Una portada histórica

La portada de este martes 23 de mayo del diario deportivo MARCA tiene una enorme repercusión a nivel global, debido a que plantó bandera sobre el tema que, en este caso puntual, tuvo como víctima a Vinicius Jr. “No es suficiente con no ser racistas, hay que ser antirracistas”, sentencia el titular principal de una portada que no tiene imágenes.

La llamativa portada del diario español Marca sobre el caso Vinicius

Asímismo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó este martes que el club blanco “no va a tolerar más insultos racistas” contra sus jugadores, y calificó como “muy grave” lo ocurrido este domingo en Mestalla, donde un sector de la hinchada local profirió cánticos racistas contra el brasileño Vinícius Júnior.

”Lo ocurrido es muy grave. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. Por ello, anuncio que el Real Madrid no va a tolerar más insultos racistas contra nuestros jugadores”, dijo.

Para lograr este objetivo, es “esencial”, según Pérez, “cambiar radicalmente” la estructura arbitral del fútbol en España “para nunca hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora”, dijo en alusión a Vinícius, expulsado en el partido contra el Valencia.

Florentino Pérez le expresó su total apoyo a Vinicius Jr., tras los insultos racistas recibidos durante el partido entre Real Madrid y Valencia, en el estadio Mestalla

La solidaridad de Pogba

En medio de las repercusiones mundiales por estos hechos, llamó mucho la atención el posteo que realizó el francés Paul Pogba en su cuenta de Instagram. El mediocampista de Juventus publicó una foto en blanco y negro de Vinicius y un texto en inglés con palabras de apoyo al delantero brasileño. “No es la primera vez, tampoco será la última. Pero no debemos volver a dejarlo pasar. Tenemos tantos ejemplos y creo que hoy todos estamos de acuerdo en que nada ha cambiado desde entonces”, comienza el posteo.

Y sigue: “¿Plátanos, ruidos de animales, canciones contra nosotros? Es una enfermedad mental y creo que todos estamos de acuerdo en que ni los anuncios ni los eslóganes cambiarán a esta gente. Si algo he aprendido este año es que cuando alguien tiene el corazón negro, nada ni nadie puede cambiarlo”.

El cierre del futbolista francés es contundente: “Si las instituciones no quieren encontrar una solución real, intentemos hacerlo nosotros mismos, por nosotros mismos”.

Tres detenidos

Criticadas por un exceso de pasividad, las autoridades españolas aumentaron este martes la presión contra el racismo en el fútbol. La policía española anunció la detención de tres jóvenes en Valencia sospechosos de “conductas racistas ocurridas” durante el partido del domingo en estadio de Mestalla.

En paralelo, la Federación española de fútbol (RFEF) indicó que el árbitro de video del duelo que enfrentó al Real Madrid y el Valencia por la 35ª jornada de LaLiga, muy criticado por su gestión de un encuentro marcado por numerosos incidentes, fue sustituido para la próxima fecha.

La labor de Iglesias Villanueva fue muy cuestionada ya que, tras el choque que tuvieron el valencianista Hugo Duro y Vinicius hacia el final del partido, solo mostró al árbitro de campo la repetición del gesto que valió una tarjeta roja directa al delantero brasileño, omitiendo el agarrón previo de Duro.

Además, en Madrid se detuvo a cuatro personas por presuntamente haber colgado de un puente un muñeco con la camiseta de Vinicius Júnior el 26 de enero, día del derbi que conquistaron los merengues por 3-1 ante el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey.

A estas cuatro personas, detenidas en Madrid, se les considera presuntas responsables de un “delito de odio”, precisó la policía española en un comunicado. Tres de ellas son “miembros activos de un grupo radical de aficionados de un club madrileño”, agrega la nota, sin identificar de qué entidad se trata.

La efigie, que llevaba una camiseta de Vinicius Júnior, apareció colgada simulando un ahorcamiento, junto a una pancarta en la que se podía leer “Madrid odia al Real”.

Tras este incidente, el Real Madrid denunció un “lamentable y repugnante acto de racismo, xenofobia y odio” hacia su jugador de 22 años.

