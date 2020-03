El futbolista de All Boys dio una entrevista en TyC Sports, donde también confesó que se arrepiente de haber participado en el Bailando. Crédito: captura tv

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 16:48

El excéntrico futbolista Brian Sarmiento , furor en las redes sociales en 2017, dio una entrevista con el programa Líbero de TyC Sports, donde desplegó un envidiable anecdotario.

El juicio a Newell's ; la pelea con Ricardo Centurión ; la "pelea" con Juan Romón Riquelme ; lo que le dijo Carlitos Tevez ; y su frustrado pase a River y San Lorenzo , entre otras historias.

La anécdota con Riquelme

"Le estábamos dando un baile bárbaro. Les íbamos ganando 2 a 0 el primer tiempo y Román empezó: " Nestor (por Pitana), empezá a cobrar para nosotros que somos Boca . Y yo le digo: Néstor, la concha de tu madre, dejá de cobrar en contra porque Román nos mete en un arco con la pelota parada. Y me mira Román y me dice: 'Cerrá el orto pendejo, quién te conoce'. Le contesté: 'Chupame bien la p... Le ganamos 3-1. Metí el tercero yo, me eligieron el mejor jugador del partido y lo único que quería era la camiseta de él. Se la pedí y me mandaron de vuelta la mía. Me quería morir".

El origen del tamo' activo

"Cuando iba a entrenar a Banfield, tenía como 45 minutos y era re aburrido el viaje, no tenía nadie que viva cerca, entonces veía el Instagram antes de salir cuando desayunaba y lo seguí a Nicky Jam que decía: "Tamo activo tamo activo tamo activo", me dio alegría y dije 'voy a hacer lo mismo', pero me salió en el momento "tamo activo tamo activo tamo en vivo". Me empezaban a llamar de boliches para que cantara el tema. Tenía dos celulares: uno para mi familia y amigos, y otro para el Instagram y toda la gilada . Un día, llegué a Rosario después de entrenar y tenía cinco cámaras que me estaban esperando para hacer una publicidad y dije, 'no flaco, no quiero hacerlo, váyanse'. Cuando me di cuenta que no charlaba con mis amigos y mi familia decidí tirar el celular a la basura.

Su pelea con Centurión

"Hay muchos bocones. Cuando a mí me vienen a cancherear y pierden los códigos de barrio no me gusta. No se la aguanta".

Su paso por Newell's

"Nunca quise ir a Newell's porque sabía que iba a pasar esto. En Rosario no podía salir porque ya no se sale. Fui a cenar con mis amigos después de romperme y viene el encargado del lugar y me dice: 'Me parece que te tenés que ir, tenés que ayudar al club yéndote a dormir temprano' . Yo me estoy defendiendo a todas esas adversidades y voy a ir a por todo. Estoy en juicio y lo voy a ganar porque me deben tres meses de sueldo y no tenían ART cuando yo me rompió el tobillo. Le mando un beso a D'Amico".

Su participación en el Bailando

"No hubiese ido a Tinelli porque fue como un antes y un después de eso . Fuiste a bailar, la rompiste toda, pero jugás dos partidos mal y sos un pelotudo . Estaba muy cansado porque tenía una adrenalina muy loca. Estaba un poco tomado, porque antes de salir estábamos medio copeteados. Habíamos salido la noche anterior. Pero me pusieron todos 10".

El consejo de Carlitos Tevez

"El otro día lo crucé a Carlitos Tevez queno lo conocía y me mira y me dice: "Dejate de romper los huevos y jugá a la pelota que la rompés".

El mejor jugador que tuvo de compañero

"Teófilo Gutiérrez, un crack. El Cholo Simeone me pide que le diga a Teo que vayan a presionar los dos arriba cuando la tengan los centrales. Le digo, me mira y me dice: 'Presiona tú marica'".

El peor técnico que tuvo en su carrera

"El Coco Basile, porque tenía el once inicial y a los suplentes no nos daba ni bola".

Su polémico gesto a la hinchada de Rosario Central

"Estaba hablado con el psicólogo del club. Me pidió que lo haga para sacarle presión a los chicos. Lo único que le pedí es que den la cara por mí, y me tocó perder. Jugué una carta muy alta. Me lo pidió D'Amico (exvicepresidente de Newell's)".

El pase frustrado a San Lorenzo

"Tinelli me dijo: 'Quiero que vengas a San Lorenzo", pero ya le había dado mi palabra a Newell's. Me hubiese gustado jugar ahí por las canciones que tienen".

Su presente en All Boys

"Estaba en México y llevaba dos meses de depresión más, no quería salir. Una vez que me rompí el tobillo, no apareció más nadie. Estaba en Playa del Carmen y yo me quedaba a vivir ahí, onda mochilero, y lo cruzo a Darío Stefanatto en un bar y me dice: 'Hace dos semanas que te queremos llamar con Nico Cambiasso y no conseguimos tu número'. Fue en una noche de rock and roll y le dije: 'Voy a jugar en All Boys'. Estoy muy contento de la decisión que tomé porque cuando entro a la cancha soy muy feliz".

Bonus Track:

"Jugué incentivado el día que le ganamos acá (por la cancha de All Boys) a Newell's 2 a 1. Hacía cuatro meses que no cobrábamos. Estaban River y Lanús peleando el campeonato con Newell's".

"Recibí propuestas indecentes de chicas. Una de ellas, jueza de la Nación".