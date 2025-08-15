Volvió la Premier League, con un partido espectacular: la goleada de Liverpool, el club que más invirtió

Liverpool levantó el telón de la temporada 2025-2026 de la Premier League con una victoria en los últimos minutos contra Bournemouth por 4-2 este viernes, en la apertura de la primera jornada. En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio en un accidente de tránsito en España, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

Después de un mercado de fichajes en el que los Reds invirtieron una alta cantidad (312 millones de euros o 366 millones de dólares), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37), todo un personaje.

Mohamed Salah marcó un gol y se emocionó con el recuerdo a Diogo Jota Peter Byrne - PA

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el arranque de la segunda mitad, pero un doblete de Antoine Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador.

Antes de ello, el internacional ghanés fue víctima de un insulto racista procedente de un hincha de Liverpool hacia la media hora de partido, lo que llevó al árbitro Anthony Taylor a interrumpir el juego unos minutos.

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa, a dos minutos del cierre, con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah, en el descuento, en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón. Salah estrena así su cuenta personal, después de ser el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 tantos.

Alexis Mac Allister, desde el piso, le gana a Marcus Tavernier PAUL ELLIS - AFP

Liverpool consiguió recuperar la sonrisa después de la decepción vivida el pasado fin de semana, cuando perdió en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante el Crystal Palace. “Queríamos ganar hoy. Ha sido un partido difícil, en el que nos fuimos 2-0 pero ellos nos alcanzaron de nuevo. Pero al final hemos demostrado por qué este equipo es el campeón”, se enorgulleció Chiesa en declaraciones a la BBC, dedicando su primer gol en la Premier League a la memoria de Diogo Jota.

La primera jornada de la Premier League continúa este fin de semana.

Se destacan principalmente dos duelos, el derbi entre el campeón mundial, Chelsea, y Crystal Palace, y especialmente la visita de este domingo de Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola arranca este sábado en el terreno del Wolverhampton, mientras que Tottenham, derrotado el miércoles por PSG en los penales en la Supercopa de Europa, recibe ese mismo día a Burnley.

Comunicado de la Premier sobre el acto racista

Tonight's match between Liverpool Football Club and AFC Bournemouth was temporarily paused during the first half after a report of discriminatory abuse from the crowd, directed at Bournemouth's Antoine Semenyo. This is in line with the Premier League's on-field… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 15, 2025

Volviendo a Anfield, el choque quedó empañado por los insultos racistas a Semenyo por parte de un hincha. “El incidente en Anfield será objeto de una exhaustiva investigación. Trasladamos nuestro apoyo al jugador y a los clubes”, indicó la Premier League en un comunicado.

El entrenador de Liverpool, Arne Slot, y el capitán del Bournemouth, Adam Smith, condenaron también lo ocurrido. “No queremos que esto ocurra en los estadios. Y menos todavía en Anfield”, sentenció el timonel. “Totalmente inaceptable. Me sorprende que haya ocurrido en estos tiempos. No sé cómo Ant ha podido seguir jugando y marcando goles”, afirmó.

Liverpool, emocionado, en el homenaje a Diogo Jota, que falleció por un accidente vial en España el mes pasado. Ian Hodgson - AP

“Está un poco deprimido. Hay que hacer algo. Arrodillarse no ha surtido efecto”, agregó el zaguero, en relación con las protestas contra el racismo en la que los jugadores se arrodillaban en el campo antes de comenzar a jugar.

Pocas veces un campeón eligió transformarse desde lo más profundo. Tras consagrarse en la última Premier League, Liverpool decidió iniciar una renovación total: invirtió más 300 millones de euros, rompió su propio récord en el mercado de pases, vendió figuras y apostó por talentos jóvenes. Desde entonces, el club transita una reconstrucción doble: la del equipo y la emocional.

Anfield, en una tarde especial: nadie quedó indiferente al recordado futbolista portugués. PAUL ELLIS - AFP

En paralelo al duelo, el club debió encarar otro desafío: renovar su plantel para defender el título de la Premier y apuntar a la Champions League, luego de quedar eliminados tempranamente en octavos de final ante el que terminaría siendo el campeón, el Paris Saint-Germain. Esa planificación, ya iniciada antes del accidente, tomó un protagonismo central en medio del proceso de recomposición interna.

La reconstrucción no se limitó a lo emocional. En ese proceso, se desprendió de jugadores de peso como Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz y —recientemente— Darwin Núñez, que se fue a Arabia Saudita.

Compacto de Liverpool 4 vs. Bournemouth 2

Paralelamente, llegaron refuerzos de proyección inmediata y futuro: el alemán Florian Wirtz, contratado por una cifra récord para el club (125 millones de euros), el francés Ekitike (€80 millones), el húngaro Milos Kerkez (casi €47 millones), el neerlandés Jeremie Frimpong (€40 millones) y el arquero georgiano Giorgi Mamardashvili (por apenas €1,78 millones).