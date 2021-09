Vuelta del público a las canchas: inquietud e incertidumbre en los dirigentes por un DNU que no aparece

La cita fue en el predio de Ezeiza, donde se entrenan los seleccionados argentinos. Allí, representantes de la AFA, la Liga Profesional y de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APreViDe) y de la Capital Federal tuvieron este miércoles una “reunión informativa” para coordinar el regreso del público a los estadios, previsto para este fin de semana. En el encuentro, del que participó Claudio Tapia, presidente de la AFA, quedó expuesta la preocupación de todos los involucrados por la demora en la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regulará la vuelta de los hinchas a las canchas argentinas.

“El Gobierno no nos llama para coordinar y se corta solo”, fue la queja en off the record de uno de los asistentes a la reunión. Les molestó, además, haberse enterado de que los asistentes a los estadios tendrían que tener al menos la primera de las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Al respecto, tanto los clubes como los responsables de seguridad ya dijeron que ellos no se encargarán de realizar ese control. “Es una estupidez pedir la vacuna. En ningún otro lado la piden. ¿Por qué para el fútbol? A los menores, sin vacuna, los dejan entrar. ¿Qué sentido tiene?”, protestó otro directivo.

El público volvió a los estadios argentinos en el partido por eliminatorias entre Argentina y Bolivia, una prueba piloto. LA NACION/Rodrigo Néspolo

El jefe de la comisión médica de la Liga Profesional, Alejandro Roncoroni (Argentinos Juniors) recordó que la primera división “tiene todos los protocolos listos para el regreso de los hinchas desde hace dos meses”. Y amplió: “A nosotros nos importa tener las cosas armadas. Por eso somos previsores. Si esto sale mal, la gente va a venir a buscarnos a nosotros, los dirigentes”. El directivo añadió: “Fue una muy buena reunión y nos pusimos de acuerdo muy rápido en todo lo que tenemos que implementar, pero tenemos que jugar a las adivinanzas con el DNU”.

Hernán Arboleya, vicepresidente de Lanús, fue otro de los dirigentes en el encuentro realizado en Ezeiza. Estuvo como integrante de la mesa directiva de la Liga Profesional. “Fue una reunión técnica para ponernos de acuerdo en la implementación de la vuelta del público. Esperamos el DNU para ver si hay que sumar algo más. Por lo que venimos trabajando con los clubes, cada uno está implementando de alguna manera cómo absorber el aforo del 50%” .

Una vista del Monumental repleto, antes de un superclásico. Este domingo, ante Boca, su capacidad estará cubierta por la mitad, en el regreso del público a las canchas EMILIANO LASALVIA

La demora en la publicación del DNU tendrá efectos colaterales. Por lo pronto, una vez que se difunda será replicado por la AFA a los clubes, que estarán obligados a cumplirlo. Si el documento se retrasa habrá clubes (sobre todo, del interior) que no podrán empadronar a sus socios habilitados para ir a la cancha por falta de tiempo. San Martín de Tucumán, por ejemplo, suspendió la venta de entradas a sus socios a raíz de “la indefinición de la AFA sobre la vuelta del público”. Belgrano de Córdoba, por su parte, recibe el viernes a Deportivo Riestra. Cada hora cuenta para el conjunto celeste, cuyos asociados ya temen una avalancha de pedidos a través de la página web del club.

La información que trascendió desde el ministerio de Salud es que serán funcionarios de esa cartera los encargados de controlar que los asistentes a los estadios tengan al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, tal como adelantó Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte. En caso de que la tarea sea imposible de llevar a la práctica será descartada. A los dirigentes también les preocupaba la posibilidad de que exigieran pruebas PCR o de antígeno con resultado negativo para poder ingresar a los diferentes estadios. Nada de eso ocurrió en la prueba piloto para la vuelta del público, que fue el partido entre la selección argentina y su par boliviana, por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El partido se jugó con un 30% de aforo en el estadio Monumental, de Núñez.

🔴⚪️ #PrimeraNacional



Se suspende provisoriamente la venta de entradas debido a la indefinición de AFA con respecto a la vuelta del público. #VamosCiudadelahttps://t.co/oTQ7Sezc4z — Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 29, 2021

“¿Quién hace los PCR? ¿Cuáles son los lugares habilitados? ¿Quién valida esas pruebas o las de antígeno?”, se preguntó otro informante que estuvo en el cónclave. Y añadió: “Son todas cuestiones para tener en cuenta, y que no pueden resolverse sobre la marcha”. Otro dato, no menor, es que en el caso de requerir análisis PCR o pruebas de antígeno a los hinchas sería un golpe más para el bolsillo de los socios, que pagaron sus abonos durante la pandemia del coronavirus y contribuyeron a las economías de los clubes.

“El DNU todavía no está definido. Las reuniones en el Gobierno siguen hoy”, apuntaron desde la AFA. Se referían a las charlas entre las tres carteras a cargo del tema: Seguridad (Aníbal Fernández), Salud (Carla Vizzotti) y Turismo y Deporte (Lammens).